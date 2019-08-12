Семин отказался комментировать трансфер Джорджевича

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что еще рано комментировать переход нападающего Луки Джорджевича из «Зенита».

«Я буду комментировать этот трансфер только тогда, когда увижу игрока на тренировке. Я просто не хочу, чтобы в последний момент произошли какие-то изменения. Кто его знает. Все может быть», – сказал Семин.

В понедельник «Локомотив» объявил о трансфере Джорджевича. Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатит за 25-летнего форварда 1,8 миллиона евро.