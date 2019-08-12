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    Джорджевич перешел в «Локомотив»

    Черногорский нападающий «Зенита» Лука Джорджевич стал игроком «Локомотива».

    «Я очень рад присоединиться к такому большому клубу, как «Локомотив». Важно, что здесь меня действительно ждут, в меня верят. Это добавляет сил. Вижу свое будущее в «Локомотиве», – цитирует футболиста пресс-служба «Локомотива».

    «Мы очень рады, что подписали Джорджевича. Лука – хороший разносторонний форвард, который добавит команде свежести и вариативности в атаке. Уверены, что Джорджевич нас усилит. Возлагаем на него большие надежды», – заявил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.

    • Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатит за 25-летнего форварда 1,8 миллиона евро.
    • Джорджевич перешел в «Зенит» из «Могрена» в 2012 году.
    • В составе петербуржцев нападающий провел 30 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии13
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      Рейтинг: +8

      Zigagurt 14 минут назад

      Вот это усиление

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7317

      KLIM777 > Zigagurt 7 минут назад

      Да))) Усиление века)))

      0
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      Рейтинг: +10234

      Garrincha58 34 минуты назад

      7 лет сидел как будто срок отбыл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4349

      Агасфер 1 час назад

      Мстя "Зениту" будет жестокой.Похоже,по составу "Локо" становится главным конкурентом "Зенита+Ресурс" в борьбе за золото чемпионата.

      -2
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      Рейтинг: +483

      FENIX-SL 1 час назад

      нападающий провел 30 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +581

      ААМ 1 час назад

      Посмотрим, что это даст Локо.

      0
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      Рейтинг: +539

      Киркинитидец 1 час назад

      паровоз! бери кубок!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +313

      Chingis17rus 1 час назад

      Удачи Луке. Достойный человек и футболист.

      2
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      Рейтинг: +844

      Борат 1 час назад

      недорого взяли качественного игрока!
      Зенит мог его и не продавать конкуренту, тем более за такие деньги...

      2
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      Рейтинг: +1035

      altezzik > Борат 1 час назад

      А что им делать с ним? Пусть лучше играет, чем сидеть еще год на лавке.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7103

      parevg > Борат 1 час назад

      У него контракт заканчивался, через год даром бы ушел.

      1
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      Рейтинг: -43

      Вальдемар IV > Борат 1 час назад

      при дюкове у газпрома нет конкурентов

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +844

      Борат > parevg 1 час назад

      надо было его в другую лигу сплавить.
      в бельгию какую-нибудь.

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