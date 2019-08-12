Джорджевич перешел в «Локомотив»

Черногорский нападающий «Зенита» Лука Джорджевич стал игроком «Локомотива».

«Я очень рад присоединиться к такому большому клубу, как «Локомотив». Важно, что здесь меня действительно ждут, в меня верят. Это добавляет сил. Вижу свое будущее в «Локомотиве», – цитирует футболиста пресс-служба «Локомотива».

«Мы очень рады, что подписали Джорджевича. Лука – хороший разносторонний форвард, который добавит команде свежести и вариативности в атаке. Уверены, что Джорджевич нас усилит. Возлагаем на него большие надежды», – заявил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатит за 25-летнего форварда 1,8 миллиона евро.

Джорджевич перешел в «Зенит» из «Могрена» в 2012 году.

В составе петербуржцев нападающий провел 30 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.