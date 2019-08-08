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    Betting Insider: Джорджевич перейдет в «Локомотив» за 1,8 миллиона

    Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич продолжит карьеру в «Локомотиве», сообщает Betting Insider.

    По информации источника, клубы уже договорились о трансфере черногорца за 1,8 миллиона евро. Еще 200 тысяч будут включены в сделку в виде бонусов.

    О переходе 25-летнего футболиста в московскую команду могут объявить уже завтра.

    • Джорджевич выступает за петербуржцев с 2012 года. За это время «Зенит» четырежды отдавал его в аренду – «Твенте», «Сампдории», «Понферрадине» и «Арсеналу».
    • За тульский клуб в прошлом сезоне форвард провел 27 матчей, забил девять голов и сделал шесть результативных передач.
    • Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Джорджевича в 4 миллиона евро.

    Источник: Betting Insider

    Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

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    08.08.2019 22:49
    Комментарии9
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      Рейтинг: +846

      Evgeniy32 4 минуты назад

      Может быть еще и заиграл бы Зените, но сейчас продают слабых легионеров в связи с новым литом в следующем сезоне, это логично. Мак, Краневиттер, Мевля - следующие на выход. Останется 9 легионеров. А там через год у Ивановича заканчивается контракт, в 36 лет уже не будут продлевать, да и с Ригони, Маммана ничего не ясно.

      0
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      Рейтинг: +13669

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Очевидно, что Лука создаст конкуренцию среди напов. Это то, что надо Локо сейчас, чтобы исколотые пришли в себя или подвинулись.

      2
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      Рейтинг: +29

      Babon01 31 минуту назад

      То что игрок качественный не спорю, но локо нужен сильный нап и забивной. С полузащитой в команде все впорядке. А зенит врятли пожалеет.

      0
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      Рейтинг: +7065

      parevg 1 час назад

      Поддерживаю решение руководства купить Луку. Это будет взаимо выгодно. Локо нужен нападающий, а игроку стабильность а не постоянные аренды. К тому же, он адаптирован к нашему чемпионату, Лука хорош был в Туле, оба сезона. Если не он с Мирзовым, то и в ЛЕ не попали, о чем вылет от Нефчи и доказывает.

      1
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      Рейтинг: +1814

      TOMSON 1 час назад

      Мои поздравления Локо.. Уверен Зенит ещё об этом пожалеет

      4
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      Рейтинг: +1144

      Антон bx14e > TOMSON 6 минут назад

      там в контракте пропишут,что бывшему работодателю забитые голы не засчитываются))

      0
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      Рейтинг: +1703

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Можно было бы и за 4.5 отдать.
      Продешевили!

      0
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      Рейтинг: +1144

      Антон bx14e > ухоженный крокодил 4 минуты назад

      -Им не нужен в который раз.
      -Через год свободным будет.
      -А за 4,5 лучше Ману продлить,толку в разы больше.

      0
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      Рейтинг: +371

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Зенит зря его отдаёт, ну а Локо поздравляю хорошый игрок да и цена тоже.

      4
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