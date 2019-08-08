Betting Insider: Джорджевич перейдет в «Локомотив» за 1,8 миллиона

Может быть еще и заиграл бы Зените, но сейчас продают слабых легионеров в связи с новым литом в следующем сезоне, это логично. Мак, Краневиттер, Мевля - следующие на выход. Останется 9 легионеров. А там через год у Ивановича заканчивается контракт, в 36 лет уже не будут продлевать, да и с Ригони, Маммана ничего не ясно.
Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич продолжит карьеру в «Локомотиве», сообщает Betting Insider.
По информации источника, клубы уже договорились о трансфере черногорца за 1,8 миллиона евро. Еще 200 тысяч будут включены в сделку в виде бонусов.
О переходе 25-летнего футболиста в московскую команду могут объявить уже завтра.
- Джорджевич выступает за петербуржцев с 2012 года. За это время «Зенит» четырежды отдавал его в аренду – «Твенте», «Сампдории», «Понферрадине» и «Арсеналу».
- За тульский клуб в прошлом сезоне форвард провел 27 матчей, забил девять голов и сделал шесть результативных передач.
- Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Джорджевича в 4 миллиона евро.
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