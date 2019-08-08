Betting Insider: Джорджевич перейдет в «Локомотив» за 1,8 миллиона

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич продолжит карьеру в «Локомотиве», сообщает Betting Insider.

По информации источника, клубы уже договорились о трансфере черногорца за 1,8 миллиона евро. Еще 200 тысяч будут включены в сделку в виде бонусов.

О переходе 25-летнего футболиста в московскую команду могут объявить уже завтра.