Ди Марцио: «Интер» готов обменять Икарди на Джеко с доплатой

«Рома» и «Интер» ведут переговоры об обмене нападающими, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, миланцы готовы отпустить в римский клуб Мауро Икарди, если в обратном направлении проследует Эдин Джеко.

Впрочем, помимо боснийца «Интер» хочет получить 55-60 миллионов евро. «Рома» считает такую сумму доплаты завышенной.

На Икарди также претендуют «Наполи» и «Ювентус». Аргентинец не входит в планы тренерского штаба «Интера», поэтому его уход в другую команду очень вероятен.