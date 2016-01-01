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    Ди Марцио: «Интер» готов обменять Икарди на Джеко с доплатой

    «Рома» и «Интер» ведут переговоры об обмене нападающими, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    По информации источника, миланцы готовы отпустить в римский клуб Мауро Икарди, если в обратном направлении проследует Эдин Джеко.

    Впрочем, помимо боснийца «Интер» хочет получить 55-60 миллионов евро. «Рома» считает такую сумму доплаты завышенной.

    На Икарди также претендуют «Наполи» и «Ювентус». Аргентинец не входит в планы тренерского штаба «Интера», поэтому его уход в другую команду очень вероятен.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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