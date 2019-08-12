КДК РФС рассмотрит инцидент с оскорблением арбитра во время матча «Ахмат» – «Спартак»

Произошедшее во втором тайме матча 5-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» будет рассматриваться на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Неизвестный оскорбил арбитра Алексея Сухова через микрофон на «Ахмат-Арене». По информации Sports.ru, он сказал «Судья – гондон». Журналист Sport24 Максим Алланазаров написал в твиттере версию «Судья – козел».

«Ахмат» сообщил, что виновником инцидента стал сотрудник пресс-службы стадиона. Его сразу же уволили.

Впрочем, по другим данным, оскорбления в адрес судьи позволил себе председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

Ближайшее заседание КДК РФС запланировано на среду.

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