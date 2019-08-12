Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    КДК РФС рассмотрит инцидент с оскорблением арбитра во время матча «Ахмат» – «Спартак»

    Произошедшее во втором тайме матча 5-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» будет рассматриваться на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

    Неизвестный оскорбил арбитра Алексея Сухова через микрофон на «Ахмат-Арене». По информации Sports.ru, он сказал «Судья – гондон». Журналист Sport24 Максим Алланазаров написал в твиттере версию «Судья – козел».

    «Ахмат» сообщил, что виновником инцидента стал сотрудник пресс-службы стадиона. Его сразу же уволили.

    Впрочем, по другим данным, оскорбления в адрес судьи позволил себе председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

    Ближайшее заседание КДК РФС запланировано на среду.

    Глава комитета по этике РФС: «Убрал бы громкоговорители со стадиона «Ахмата»

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:23
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +64

      Чец 12 минут назад

      И создаст КДК РФС видимость работы, вспотеют, вытрут пот со лба и вынесут вердикт---поставить на вид.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3539

      ivan-football-fan 36 минут назад

      Гендиректор "Ахмата": "На стадионах кричат вещи и похуже»...
      И, что теперь, из за вас маленьких, злобных и обидчивых снижать поведенческие нормы в большой стране?
      Это,ведь, на этом стадионе у вас собирались десять тысяч бородатых мужиков с "калашами" в руках? Из необозначенного "воинского подразделения"?
      Это вам из Кремля позволяют по уже давно понятным причинам... (представьте подобное на стадионе в Ростове или в Самаре)))
      А, вот, что вы дали стране в плане науки или культуры?
      ПОЗОРИЩЕ, ОДНО СЛОВО...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +174

      dovakin 50 минут назад

      Самое противное то, что КДК РФС, мин.спорта рф, президент Спартака, сам судья, Мудко-Шмудко и пр. чиновники - все как один станут раком перед кадыровым, конфликт замнут, да еще и извинятся за замечание, мол, г%ндон - это литературное слово и очень полезное изделие, и ничего оскорбительного в этом нет, это все равно, что сказать "Судья - противозачаточная таблетка". Увы, в эрэфии нынче только так.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +240

      Vizual > dovakin 46 минут назад

      Вот ты словесный понос снес из своей головы,все в кучу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2586

      arzamas 53 минуты назад

      - ...Восемь баранов, холодильник "Розенлев" (шведский, хороший) и почетная грамота.
      - И путевка в дом отдыха!!
      - В Сибирь.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1298

      sobaka120982 1 час назад

      Я бы лишил стадион на несколько матчей. И если так не сделают то с учётом не первого раза будет попустительством и ещё больше развяжет руки руководству республики

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3539

      ivan-football-fan > sobaka120982 36 минут назад

      Однозначно...+

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1397

      Kollljan 1 час назад

      Лишить всех очков и в ФНЛ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3040

      Yev 1 час назад

      Там не рассматривать надо, а расслушивать.
      И по моему на один-два матча надо лишить возможности в Грозном проводить игры.
      Ну так нельзя, неужели люди до такой стапени забронзовели и потеряли чувство реальности.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3539

      ivan-football-fan > Yev 35 минут назад

      это про футбол....а вы не знаете, что они себе в столице похволяют?++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7057

      alex1951 1 час назад

      Рассматривать придется с учетом ,,кавказской специфики,, --ибо там закон Кадыров!
      Москва далеко.....,,Судья Казёл,продажная,, и всё! Это закон гор.Московитам лучше не суватся,а то тоже рогатыми станут)))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +240

      Vizual > alex1951 43 минуты назад

      Ты видно уже отстал от реальности Москва очень близко,почти гора Москва,половина там обитает

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7057

      alex1951 > Vizual 14 минут назад

      Ну,вот,видишь.....В Чечне уже Московский регион образовался ...))))КДК - Кадыров Даст Копоти ....РФС - Рос.Футбол Союзу)))))))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106814
    #2
    Chernyi Lis
    79173
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73136
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru