КДК РФС рассмотрит инцидент с оскорблением арбитра во время матча «Ахмат» – «Спартак»

И создаст КДК РФС видимость работы, вспотеют, вытрут пот со лба и вынесут вердикт---поставить на вид.
Произошедшее во втором тайме матча 5-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» будет рассматриваться на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Неизвестный оскорбил арбитра Алексея Сухова через микрофон на «Ахмат-Арене». По информации Sports.ru, он сказал «Судья – гондон». Журналист Sport24 Максим Алланазаров написал в твиттере версию «Судья – козел».
«Ахмат» сообщил, что виновником инцидента стал сотрудник пресс-службы стадиона. Его сразу же уволили.
Впрочем, по другим данным, оскорбления в адрес судьи позволил себе председатель парламента Чечни Магомед Даудов.
Ближайшее заседание КДК РФС запланировано на среду.
Глава комитета по этике РФС: «Убрал бы громкоговорители со стадиона «Ахмата»