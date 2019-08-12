Глава комитета по этике РФС: «Убрал бы громкоговорители со стадиона «Ахмата»

Руководитель комитета по этике РФС Семен Андреев предложил убрать громкоговорители со стадиона «Ахмата» в Грозном.

«Лично я убрал бы громкоговорители со стадиона «Ахмата». Потому что иногда это просто невозможно слушать. Тем более, что люди иногда, мягко говоря, необъективны. Учитывая современную технику, это не способствуют хорошему и качественному проведению футбольных матчей. Я думаю, на это повлиять можно, нужно просто в регламенте принять определенные четкие решения», — сказал Андреев.