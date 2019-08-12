Глава комитета по этике РФС: «Убрал бы громкоговорители со стадиона «Ахмата»

давно пора! но у них свои законы
Руководитель комитета по этике РФС Семен Андреев предложил убрать громкоговорители со стадиона «Ахмата» в Грозном.
«Лично я убрал бы громкоговорители со стадиона «Ахмата». Потому что иногда это просто невозможно слушать. Тем более, что люди иногда, мягко говоря, необъективны. Учитывая современную технику, это не способствуют хорошему и качественному проведению футбольных матчей. Я думаю, на это повлиять можно, нужно просто в регламенте принять определенные четкие решения», — сказал Андреев.
- На матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» после удаления нападающего «Ахмата» Адама Мбенге из дикторской крикнули «судья – гондон» (по другой версии – «судья – козел»).
- После инцидента был уволен сотрудник пресс-службы «Ахмат-Арены» Ризван Эдильсултанов, позже он прокомментировал случившееся.
- Сообщалось, что оскорбить судью мог не Эдильсултанов, а глава парламента Чечни, президент «Ахмата» Магомед Даудов.