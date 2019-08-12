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    Глава комитета по этике РФС: «Убрал бы громкоговорители со стадиона «Ахмата»

    Руководитель комитета по этике РФС Семен Андреев предложил убрать громкоговорители со стадиона «Ахмата» в Грозном.

    «Лично я убрал бы громкоговорители со стадиона «Ахмата». Потому что иногда это просто невозможно слушать. Тем более, что люди иногда, мягко говоря, необъективны. Учитывая современную технику, это не способствуют хорошему и качественному проведению футбольных матчей. Я думаю, на это повлиять можно, нужно просто в регламенте принять определенные четкие решения», — сказал Андреев.

    • На матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» после удаления нападающего «Ахмата» Адама Мбенге из дикторской крикнули «судья – гондон» (по другой версии – «судья – козел»).
    • После инцидента был уволен сотрудник пресс-службы «Ахмат-Арены» Ризван Эдильсултанов, позже он прокомментировал случившееся.
    • Сообщалось, что оскорбить судью мог не Эдильсултанов, а глава парламента Чечни, президент «Ахмата» Магомед Даудов.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:10
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10234

      Garrincha58 38 минут назад

      давно пора! но у них свои законы

      0
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      Рейтинг: +1262

      РМЗ 1 час назад

      Это специально сказано , чтобы отвлечь от договорнчка который они скатали . На 3 минуте всей командой навалится . Это смешно . 3 в 1 на 3 минуте матча ))

      0
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      Рейтинг: +8103

      vka1970 1 час назад

      Обычно виновного в аварии наказывают по закону.
      Ни когда не слышал чтобы наказали автомобиль, а не водителя.

      0
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      Рейтинг: +7103

      parevg 1 час назад

      Зачем??? Дверь запереть, а ключ выбросить. так дешевле...

      0
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      Рейтинг: +271

      RyslanZ 1 час назад

      А может все-таки принять,наконец ,к нарушителям футбольной этики самые строгие меры ?

      3
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      Рейтинг: +11171

      bset 1 час назад

      Дисквалифицировать необходимо Ахмат-Арену. Матчей на 5 домашних как минимум.

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