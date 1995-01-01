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    Галактионов – о Чалове: «Приоритет при выборе игрока – у национальной сборной»

    Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал, будет ли вызываться в команду нападающий ЦСКА Федор Чалов, которого в последнее время все чаще привлекают к сборам с национальной сборной страны.

    – Самый главный вопрос к вам перед стартом турнира – куда поедет Федор Чалов?

    – Мы постоянно обсуждаем ситуацию по игрокам со Станиславом Черчесовым. И не только по Федору, но и по тем футболистам молодежной сборной, которые в перспективе могут представлять интерес как кандидаты в национальную команду. Идет дискуссия по каждому.

    До подготовки сборных командам предстоит провести еще четыре тура, поэтому будем внимательно наблюдать за всеми. Вместе с тем мы понимаем, что приоритет при выборе игрока – у национальной сборной.

    – Ходят разговоры, что Чалов может уехать в Англию. Вы как к этому относитесь?

    – Если говорить в целом, то положительно. Но я считаю, что все надо делать вовремя, в том числе уезжать. Федор – парень умный. И как футболист, и как человек. Но ему нужно еще немного времени, чтобы получить необходимый опыт в ЦСКА. При этом тут важно не пересидеть здесь. В том, что он однажды уедет играть в европейский топ-чемпионат, я не сомневаюсь.

    • В стартовавшем сезоне РПЛ Чалов забил два гола и сделал один ассист в четырех матчах.
    • 21-летнего россиянина пытался купить «Кристал Пэлас», но английскому клубу не удалось договориться с ЦСКА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +414

      Elisey13 1 час назад

      Помню Федю на скамейку посадил когда должен играть, результат не выход в ЧЕ!

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