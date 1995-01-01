Галактионов – о Чалове: «Приоритет при выборе игрока – у национальной сборной»

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал, будет ли вызываться в команду нападающий ЦСКА Федор Чалов, которого в последнее время все чаще привлекают к сборам с национальной сборной страны.

– Самый главный вопрос к вам перед стартом турнира – куда поедет Федор Чалов?

– Мы постоянно обсуждаем ситуацию по игрокам со Станиславом Черчесовым. И не только по Федору, но и по тем футболистам молодежной сборной, которые в перспективе могут представлять интерес как кандидаты в национальную команду. Идет дискуссия по каждому.

До подготовки сборных командам предстоит провести еще четыре тура, поэтому будем внимательно наблюдать за всеми. Вместе с тем мы понимаем, что приоритет при выборе игрока – у национальной сборной.

– Ходят разговоры, что Чалов может уехать в Англию. Вы как к этому относитесь?

– Если говорить в целом, то положительно. Но я считаю, что все надо делать вовремя, в том числе уезжать. Федор – парень умный. И как футболист, и как человек. Но ему нужно еще немного времени, чтобы получить необходимый опыт в ЦСКА. При этом тут важно не пересидеть здесь. В том, что он однажды уедет играть в европейский топ-чемпионат, я не сомневаюсь.