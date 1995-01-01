АПЛ. Финалист прошлой Лиги чемпионов «Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Астон Виллой», Кейн оформил дубль

«Тоттенхэм», финалист предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов, в первом туре АПЛ встретился с «Астон Виллой». К перерыву лондонцы проигрывали после гола Джона МакГинна.

Во втором тайме хозяева забили три гола. Нападающий Гарри Кейн отметился дублем. Еще один мяч забил купленный летом у «Лиона» Танги Н’Домбеле.

Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур

Тоттенхэм – Астон Вилла – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – МакГин, 9; 1:1 – Н’Домбеле, 73; 2:1 – Кейн, 86; 3:1 – Кейн, 90.

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