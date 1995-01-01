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    АПЛ. Финалист прошлой Лиги чемпионов «Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Астон Виллой», Кейн оформил дубль

    «Тоттенхэм», финалист предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов, в первом туре АПЛ встретился с «Астон Виллой». К перерыву лондонцы проигрывали после гола Джона МакГинна.

    Во втором тайме хозяева забили три гола. Нападающий Гарри Кейн отметился дублем. Еще один мяч забил купленный летом у «Лиона» Танги Н’Домбеле.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур

    Тоттенхэм – Астон Вилла – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – МакГин, 9; 1:1 – Н’Домбеле, 73; 2:1 – Кейн, 86; 3:1 – Кейн, 90.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2174

      mutabor0992 9 минут назад

      Благодаря содомиту-стогниенке и жадной лярве-манделаки АПЛ смотреть в этом году не светит...

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      Рейтинг: +1723

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Алло админы, волевая это когда с разницей в два мяча проигрываешь.

      0
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      Рейтинг: +1049

      Marley Bob 1 час назад

      Дожали в самой концовке шпоры противника.Вилла весь второй тайм и не помышляла об атакующих действиях,за что и поплатилась.но потенциал у команды есть.хочется пожелать им удачи в сезоне.

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