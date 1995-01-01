«Парма» хочет подписать Лаксальта. Ранее его предлагали «Зениту»

Защитник «Милана» Диего Лаксальт может перейти в «Парму», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По его информации, клубы ведут переговоры об аренде футболиста с последующим обязательством выкупа за 12 миллионов евро.

Проблемой может стать зарплата уругвайца, которая составляет 1,8 миллиона евро в год. «Парма» считает его оклад завышенным.