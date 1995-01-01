«Парма» хочет подписать Лаксальта. Ранее его предлагали «Зениту»

Защитник «Милана» Диего Лаксальт может перейти в «Парму», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
По его информации, клубы ведут переговоры об аренде футболиста с последующим обязательством выкупа за 12 миллионов евро.
Проблемой может стать зарплата уругвайца, которая составляет 1,8 миллиона евро в год. «Парма» считает его оклад завышенным.
- Лаксальт прошлым летом перешел из «Дженоа» в «Милан» за 17 миллионов евро.
- В дебютном сезоне игрок провел 29 матчей и сделал одну результативную передачу.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
- В июле сообщалось о контактах агентов фулбека с «Зенитом».
Источник: Твиттер Николо Скиры
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