Жардим – после разгрома от «Лиона»: «К настрою игроков у меня нет вопросов»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подвел итоги матча 1-го тура Лиги 1 против «Лиона».

Монегаски проиграли со счетом 0:3.

С 30-й минуты команда играла вдесятером после удаления Сеска Фабрегаса .

. Российский полузащитник Александр Головин пропускал игру из-за дисквалификации.

«Еще до удаления мы допустили ошибку, которая стоила нам пропущенного гола. После мы контролировали мяч, но без давления на ворота соперника. После удаления «Лион» перехватил инициативу.

К настрою игроков у меня нет вопросов, они старались изо всех сил. Мы допустили ошибки, важные ошибки, которые привели к двум пропущенным мячам. Но нужно также сказать о недостаточном давлении на ворота соперника. Нам не хватало уверенной и эффективной игры в атаке.

Что касается удаления Фабрегаса, мне кажется, изначально арбитр принял верное решение, ведь оба футболиста играли в мяч. Затем он передумал. Но я не хочу об этом говорить. Конечно, после удаления игра изменилась. В большинстве «Лион» стал намного больше владеть мячом», – сказал Жардим.