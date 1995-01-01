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    Жардим – после разгрома от «Лиона»: «К настрою игроков у меня нет вопросов»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подвел итоги матча 1-го тура Лиги 1 против «Лиона».

    «Еще до удаления мы допустили ошибку, которая стоила нам пропущенного гола. После мы контролировали мяч, но без давления на ворота соперника. После удаления «Лион» перехватил инициативу.

    К настрою игроков у меня нет вопросов, они старались изо всех сил. Мы допустили ошибки, важные ошибки, которые привели к двум пропущенным мячам. Но нужно также сказать о недостаточном давлении на ворота соперника. Нам не хватало уверенной и эффективной игры в атаке.

    Что касается удаления Фабрегаса, мне кажется, изначально арбитр принял верное решение, ведь оба футболиста играли в мяч. Затем он передумал. Но я не хочу об этом говорить. Конечно, после удаления игра изменилась. В большинстве «Лион» стал намного больше владеть мячом», – сказал Жардим.

    Источник: L’Equipe

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