Головин не сыграет против «Лиона»

Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку на матч 1-го тура Лиги 1 против «Лиона».

В матче 38 тура чемпионата Франции прошлого сезона против «Ниццы» российский игрок получил пятую желтую карточку и вынужден пропустить старт нового сезона.

Накануне главный тренер «Монако» Леонарду Жардим объявил список игроков для подготовки к матчу, среди которых не было Головина.