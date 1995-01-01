Головин не сыграет против «Лиона»

Ну да, странно, у кого 4 было обнуляется, а тут дисквалификация, надо пересматривать)
Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку на матч 1-го тура Лиги 1 против «Лиона».
В матче 38 тура чемпионата Франции прошлого сезона против «Ниццы» российский игрок получил пятую желтую карточку и вынужден пропустить старт нового сезона.
Накануне главный тренер «Монако» Леонарду Жардим объявил список игроков для подготовки к матчу, среди которых не было Головина.
- Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
- В прошлом сезоне 22-летний игрок провел за монегасков 35 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
- Действующий контракт хавбека рассчитан до июня 2023 года.