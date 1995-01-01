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    Головин не сыграет против «Лиона»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку на матч 1-го тура Лиги 1 против «Лиона».

    В матче 38 тура чемпионата Франции прошлого сезона против «Ниццы» российский игрок получил пятую желтую карточку и вынужден пропустить старт нового сезона.

    Накануне главный тренер «Монако» Леонарду Жардим объявил список игроков для подготовки к матчу, среди которых не было Головина.

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне 22-летний игрок провел за монегасков 35 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
    • Действующий контракт хавбека рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: Официальный сайт «Монако»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      Sergio_Romanos 26 минут назад

      Ну да, странно, у кого 4 было обнуляется, а тут дисквалификация, надо пересматривать)

      0
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      Рейтинг: +64

      Оборонщик 48 минут назад

      Бредовое правило регламента( Я так надеелся Санька увидеть в деле!)

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      Рейтинг: +1780

      Masteralex 1 час назад

      тупое какое-то правило, ладно бы за красную

      если бы от сезона к сезону карточки не обнулялись, то было бы логично, что за 5-ю карточку наказание, но тут получается, что карты карточки обнуляются вначале сезоне и накладывается наказание которое тоже обнуляет карточки, а обнулять нечего, потому что карточки и так обнулены началом сезона

      2
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      Рейтинг: +3894

      la verdad > Masteralex 32 минуты назад

      Наказание обнуляет Карты карточки сезона, но обнулять наказание карточками сезона не логично, т.к. обнуление карт карточек сезона не обнуляет сезон карточек и наказание не логично :)

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