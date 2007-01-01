Заболотный пропустит игру с ЦСКА

Новичок «Сочи» Антон Заболотный не сыграет в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА, об этом рассказал главный тренер южан Александр Точилин.

– Трансферы Нобоа и Заболотного – это усиление для «Сочи»?

– Надеюсь, что они окажутся для нас усилением. Посмотрим, как и когда их задействовать.

– Мы их увидим в ближайшем матче с ЦСКА?

– Нобоа с нами тренируется с начала недели, он заявлен. Дальше будем решать. С Заболотным только подписали контракт. Насколько понимаю, он лишь завтра прилетит в Сочи, а мы как раз улетим в Москву. Так что против ЦСКА он не сыграет.

– В какой форме Заболотный?

– Он все последнее время провел в «Зените-2». Приедет, посмотрим, поговорим и тогда поймем, в каком он функциональном состоянии.