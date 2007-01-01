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    Заболотный пропустит игру с ЦСКА

    Новичок «Сочи» Антон Заболотный не сыграет в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА, об этом рассказал главный тренер южан Александр Точилин.

    – Трансферы Нобоа и Заболотного – это усиление для «Сочи»?

    – Надеюсь, что они окажутся для нас усилением. Посмотрим, как и когда их задействовать.

    – Мы их увидим в ближайшем матче с ЦСКА?

    – Нобоа с нами тренируется с начала недели, он заявлен. Дальше будем решать. С Заболотным только подписали контракт. Насколько понимаю, он лишь завтра прилетит в Сочи, а мы как раз улетим в Москву. Так что против ЦСКА он не сыграет.

    – В какой форме Заболотный?

    – Он все последнее время провел в «Зените-2». Приедет, посмотрим, поговорим и тогда поймем, в каком он функциональном состоянии.

    • Матч ЦСКА – «Сочи» состоится в воскресенье, 11 августа, в 19:00 по московскому времени.
    • «Сочи» объявил о переходе Заболотного в минувший четверг.
    • По информации Transfermarkt, 28-летний футболист сменил клуб на правах свободного агента.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +215

      SinyaaPyll 9 минут назад

      У коней появились шансы.

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