Заболотный пропустит игру с ЦСКА

У коней появились шансы.
Новичок «Сочи» Антон Заболотный не сыграет в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА, об этом рассказал главный тренер южан Александр Точилин.
– Трансферы Нобоа и Заболотного – это усиление для «Сочи»?
– Надеюсь, что они окажутся для нас усилением. Посмотрим, как и когда их задействовать.
– Мы их увидим в ближайшем матче с ЦСКА?
– Нобоа с нами тренируется с начала недели, он заявлен. Дальше будем решать. С Заболотным только подписали контракт. Насколько понимаю, он лишь завтра прилетит в Сочи, а мы как раз улетим в Москву. Так что против ЦСКА он не сыграет.
– В какой форме Заболотный?
– Он все последнее время провел в «Зените-2». Приедет, посмотрим, поговорим и тогда поймем, в каком он функциональном состоянии.
- Матч ЦСКА – «Сочи» состоится в воскресенье, 11 августа, в 19:00 по московскому времени.
- «Сочи» объявил о переходе Заболотного в минувший четверг.
- По информации Transfermarkt, 28-летний футболист сменил клуб на правах свободного агента.