Точилин: «Переговоры по переходу Мевли ведутся, интерес к нему есть»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подтвердил информацию о возможном переходе в клуб центрального защитника «Зенита» Михи Мевли.

Ранее сообщалось, что словенец может стать игроком сочинцев на следующей неделе.

«Переговоры по переходу Мевли ведутся, интерес к нему есть. Рано говорить, что он наш игрок, но мы им интересуемся», – сказал Точилин.