Точилин: «Переговоры по переходу Мевли ведутся, интерес к нему есть»

О возможном переходе?
Правильней сказать, о выдворении.
Зима - лето 2019, лучшая трансферная компания, за последнее время.
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подтвердил информацию о возможном переходе в клуб центрального защитника «Зенита» Михи Мевли.
Ранее сообщалось, что словенец может стать игроком сочинцев на следующей неделе.
«Переговоры по переходу Мевли ведутся, интерес к нему есть. Рано говорить, что он наш игрок, но мы им интересуемся», – сказал Точилин.
- Мевля выступает за петербуржцев с 2017 года.
- В сезоне-2018/19 футболист провел за «Зенит» 14 матчей во всех турнирах и забил один гол.
- Вторую часть сезона защитник выступал на правах аренды за «Ростов», за который сыграл восемь встреч и отметился одним мячом.
- Этим летом из «Зенита» в «Сочи» уже перешли Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа и Антон Заболотный.