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    Точилин: «Переговоры по переходу Мевли ведутся, интерес к нему есть»

    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подтвердил информацию о возможном переходе в клуб центрального защитника «Зенита» Михи Мевли.

    Ранее сообщалось, что словенец может стать игроком сочинцев на следующей неделе.

    «Переговоры по переходу Мевли ведутся, интерес к нему есть. Рано говорить, что он наш игрок, но мы им интересуемся», – сказал Точилин.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:17
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1710

      ухоженный крокодил 22 минуты назад

      О возможном переходе?
      Правильней сказать, о выдворении.
      Зима - лето 2019, лучшая трансферная компания, за последнее время.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10295

      sssrspartak 1 час назад

      зенит 3 усиливается основательно!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +389

      KPCCSPB > sssrspartak 31 минуту назад

      В кого ты такой неуч?

      0
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