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    «Чемпионат»: ЦСКА может перехватить Комличенко у «Локомотива» и интересуется Джорджевичем

    ЦСКА рассматривает возможность покупки нападающих Николая Комличенко («Млада Болеслав») и Луки Джорджевича («Зенит»).

    По информации источника, покупку 23-летнего Комличенко ранее согласовал «Локомотив». ЦСКА при этом рассчитывает перебить предложение.

    Комличенко с 28-ю голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии в прошлом сезоне. Это рекордный показатель в истории турнира. В июне он дебютировал за сборную России.

    25-летний Джорджевич в июне вернулся «Зенит» после двух лет аренды в тульском «Арсенале». В прошлом сезоне он забил девять голов и отдал шесть ассистов в 27-ми играх всех турниров.

    • Transfermarkt оценивает Комличенко в 3,5 миллиона евро, Джорджевича – в 4 миллиона.
    • Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в «Кристал Пэлас». Согласно «Спорт-Экспрессу», форвард настроен на трансфер.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 01:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +472

      FENIX-SL 1 минуту назад

      не надо никаких зенитовских "гениев"

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