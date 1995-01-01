«Чемпионат»: ЦСКА может перехватить Комличенко у «Локомотива» и интересуется Джорджевичем

ЦСКА рассматривает возможность покупки нападающих Николая Комличенко («Млада Болеслав») и Луки Джорджевича («Зенит»).

По информации источника, покупку 23-летнего Комличенко ранее согласовал «Локомотив». ЦСКА при этом рассчитывает перебить предложение.

Комличенко с 28-ю голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии в прошлом сезоне. Это рекордный показатель в истории турнира. В июне он дебютировал за сборную России.

25-летний Джорджевич в июне вернулся «Зенит» после двух лет аренды в тульском «Арсенале». В прошлом сезоне он забил девять голов и отдал шесть ассистов в 27-ми играх всех турниров.