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    Рамирес: «Играли с «Порту» на равных весь матч. В гостях у нас есть хорошие шансы»

    Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес подвел итог поражению от «Порту» (0:1) в квалификации Лиги чемпионов.

    «Играть с «Порту» очень тяжело, в составе команды есть хорошие футболисты.

    Мы готовились играть 90 минут, но в конце матча «Порту» забил один гол. На следующей неделе мы сыграем в гостях, и у нас есть хорошие шансы, и если мы хорошо сыграем, можем победить, почему нет?

    Ничего удивительного не было [в игре «Порту»], мы играли абсолютно на равных почти весь матч, только в концовке соперник забил, а так ничего особенного.

    Сложно объяснить [почему «Краснодар» пропускает на последних минутах], но такие ошибки дорого обходятся. Будем прибавлять.

    Главная задача теперь побеждать, показывая наш атакующий футбол, мы знаем, что делать, и постараемся сделать все, чтобы победить в ответной игре», – сказал эквадорец.

    • Результаты других матчей игрового дня доступны здесь. Ответные встречи состоятся 13-го августа.
    • 10-го числа «Краснодар» примет «Рубин» в рамках 5-го тура чемпионата России.

    Причины поражения «Краснодара»: слабая атака, сырые новички, помутнение Спайича

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 01:04
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2854

      Yev 27 минут назад

      Ну примерно 40 к 60 и не забывайте в Португалии Порту будет совсем другим плюс давление стадиона и неопытность Краснодара. Будет очень сложно.

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      Рейтинг: +86

      СвинкаСправедливости 45 минут назад

      Шесть раз вас запихнули в искусственный оффсайд, раза четыре чуть не забили и только однажды вам удалось нанести удар в створ. На равных!

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