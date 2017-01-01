Рамирес: «Играли с «Порту» на равных весь матч. В гостях у нас есть хорошие шансы»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес подвел итог поражению от «Порту» (0:1) в квалификации Лиги чемпионов.

«Играть с «Порту» очень тяжело, в составе команды есть хорошие футболисты.

Мы готовились играть 90 минут, но в конце матча «Порту» забил один гол. На следующей неделе мы сыграем в гостях, и у нас есть хорошие шансы, и если мы хорошо сыграем, можем победить, почему нет?

Ничего удивительного не было [в игре «Порту»], мы играли абсолютно на равных почти весь матч, только в концовке соперник забил, а так ничего особенного.

Сложно объяснить [почему «Краснодар» пропускает на последних минутах], но такие ошибки дорого обходятся. Будем прибавлять.

Главная задача теперь побеждать, показывая наш атакующий футбол, мы знаем, что делать, и постараемся сделать все, чтобы победить в ответной игре», – сказал эквадорец.

Результаты других матчей игрового дня доступны здесь. Ответные встречи состоятся 13-го августа.

10-го числа «Краснодар» примет «Рубин» в рамках 5-го тура чемпионата России.

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