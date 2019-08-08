Sky: «Тоттенхэм» согласовал трансфер Ло Чельсо. Переход станет вторым по стоимости в истории клуба

Полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо продолжит карьеру в Англии, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Тоттенхэм» договорился о покупке 23-летнего аргентинца за 55 миллионов фунтов. Сегодня, 8-го августа, он пройдет медосмотр в лондонском клубе и подпишет контракт.

Трансфер станет вторым в списке самых дорогих в истории «Тоттенхэма». Рекордным стал июльский переход полузащитник Танги Н'Домбеле из «Лиона» за 63 миллиона.