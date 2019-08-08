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    Sky: «Тоттенхэм» согласовал трансфер Ло Чельсо. Переход станет вторым по стоимости в истории клуба

    Полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо продолжит карьеру в Англии, сообщает Sky Sports.

    По информации источника, «Тоттенхэм» договорился о покупке 23-летнего аргентинца за 55 миллионов фунтов. Сегодня, 8-го августа, он пройдет медосмотр в лондонском клубе и подпишет контракт.

    Трансфер станет вторым в списке самых дорогих в истории «Тоттенхэма». Рекордным стал июльский переход полузащитник Танги Н'Домбеле из «Лиона» за 63 миллиона.

    • Прошлый сезон Ло Чельсо провел в аренде в «ПСЖ». Хавбек забил 16 голов и отдал шесть ассистов в 46-ти играх всех турниров. В июле «Бетис» выкупил права на игрока за 22 миллиона евро.

    Источник: Sky Sports

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    08.08.2019 00:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +178

      spamo77 8 августа 2019, 07:28

      провел в аренде в «Бетис»

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