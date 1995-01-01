Журналист Конов: «ЦСКА – фаворит в гонке за Комличенко»

ЦСКА включился в гонку за нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко. Такую информацию сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

«ЦСКА вклинился в борьбу за Комличенко и сейчас выглядит фаворитом в гонке за перспективного выпускника краснодарской школы, который выжигает в Чехии. Здесь вопрос двух-трех дней, но, как я понял, трансфер зависит от продажи Федора Чалова», – написал Конов в телеграм-канале.