Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Журналист Конов: «ЦСКА – фаворит в гонке за Комличенко»

    ЦСКА включился в гонку за нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко. Такую информацию сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    «ЦСКА вклинился в борьбу за Комличенко и сейчас выглядит фаворитом в гонке за перспективного выпускника краснодарской школы, который выжигает в Чехии. Здесь вопрос двух-трех дней, но, как я понял, трансфер зависит от продажи Федора Чалова», – написал Конов в телеграм-канале.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:22
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1127

      Derzkiy1 10 минут назад

      Не нужен он Армейцам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1173

      Бомбардиръ 15 минут назад

      Ессно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +867

      Mirak92 17 минут назад

      Еще круче впридачу и Федю сохранить.Вот и дует огненный будет

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79136
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72967
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru