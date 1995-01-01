Daily Mail: Руни взял номер в честь букмекера. Он будет получать в «Дерби» в пять раз больше, чем средний игрок Чемпионшипа

Вчера, 6-го августа, «Дерби Каунти» анонсировал переход нападающего «Ди Си Юнайтед» Уэйна Руни.
33-летний англичанин перейдет в январе и станет тренером. Его контракт будет рассчитан на 18 месяцев с возможностью продления еще на сезон.
По информации Daily Mail, зарплата Руни составит 100 тысяч фунтов в неделю. Средняя зарплата по Чемпионшипу – 20 тысяч.
Ранее клуб заключил контракт с онлайн-казино и букмекерской конторой 32Red. Экс-игрок сборной Англии станет частью сотрудничества и будет играть под 32-м номером.
- Прежде Руни выступал за «Эвертон» (2002-2004; 2017-2018) и «Манчестер Юнайтед» (2004-2017). С манчестерским клубом выиграл 16 трофеев, включая чемпионат Англии (5 раз), Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.
- За национальную команду он сыграл на шести международных турнирах. Его 53 гола в 120-ти матчах – рекорд по голам в составе сборной Англии.
- 253 гола за «Юнайтед» – лучший показатель в истории клуба. В январе 2017-го года форвард побил рекорд сэра Бобби Чарльтона.