Daily Mail: Руни взял номер в честь букмекера. Он будет получать в «Дерби» в пять раз больше, чем средний игрок Чемпионшипа

Вчера, 6-го августа, «Дерби Каунти» анонсировал переход нападающего «Ди Си Юнайтед» Уэйна Руни.

33-летний англичанин перейдет в январе и станет тренером. Его контракт будет рассчитан на 18 месяцев с возможностью продления еще на сезон.

По информации Daily Mail, зарплата Руни составит 100 тысяч фунтов в неделю. Средняя зарплата по Чемпионшипу – 20 тысяч.

Ранее клуб заключил контракт с онлайн-казино и букмекерской конторой 32Red. Экс-игрок сборной Англии станет частью сотрудничества и будет играть под 32-м номером.