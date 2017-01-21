Руни обошел Чарльтона и стал лучшим бомбардиром за всю историю «Манчестер Юнайтед»

В матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях ушел от поражения против «Сток Сити» – 1:1. Единственный гол в составе «красных дьяволов» забил Уэйн Руни, который обошел Бобби Чарльтона и стал лучшим бомбардиром клуба за всю историю. Теперь на счету английского форварда 250 голов.

Напомним, Руни выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2004 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «МЮ» в АПЛ 15 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.