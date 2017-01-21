Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Руни обошел Чарльтона и стал лучшим бомбардиром за всю историю «Манчестер Юнайтед»

    В матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях ушел от поражения против «Сток Сити» – 1:1. Единственный гол в составе «красных дьяволов» забил Уэйн Руни, который обошел Бобби Чарльтона и стал лучшим бомбардиром клуба за всю историю. Теперь на счету английского форварда 250 голов.

    Напомним, Руни выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2004 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «МЮ» в АПЛ 15 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2017 19:57
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 22 января 2017, 03:22

      Когда играл Чартольн , столько матчей не было да и выдающихся команд было больше .............так что этот рекорд просто пшэк и всё ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 21 января 2017, 23:34

      Красавец!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 21 января 2017, 21:54

      Болею за Ливер
      Гол - великолепный!
      Руни - выдающийся игрок, учитывая достижение - легендарный! все верно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 21 января 2017, 21:45

      Так красиво побить рекорд не каждому дано

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Перекладина 21 января 2017, 21:35

      Поздравляю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 21 января 2017, 20:57

      Саксаул вошёл в историю и заслужил отдых... Интересно, а если он вдруг переедет в РФ и станет работать простым физруком в школе, какая у него потом будет пенсия?

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 21 января 2017, 20:49

      ну все Руни сказал что уйдет побив рекорд...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      JI e x a 21 января 2017, 20:46

      Это считается во всех турнирах 250? он же вроде забивал в кубке в этом году?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      КЁРТИС 21 января 2017, 20:28

      Дело сделано, можно возвращаться в Эвертон.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      ПсеФдоним 21 января 2017, 20:28

      Руни - респект, заслужил!!!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11