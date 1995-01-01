«Ювентус» готов продать Дибалу «Тоттенхэму» за 70 миллионов

да не стоит он таких бабок
с переплатой если большой
то да
а так 50 красная цена
Полузащитник «Ювентуса» Паоло Дибала может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб ведет переговоры с «Тоттенхэмом». Чемпионы Италии рассчитывают заработать на продаже 25-летнего аргентинца 70 миллионов евро.
2-го августа главный тренер Маурицио Сарри освободил хавбека от тренировок, чтобы тот решил вопрос со своим будущим. Известно об интересе к нему со стороны «ПСЖ».
- В прошлом сезоне Дибала забил 10 голов и отдал пять ассистов в 42-х играх всех турниров.
- Transfermarkt оценивает его в 85 миллионов евро. Контракт рассчитан до июня 2022-го года.