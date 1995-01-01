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    «Ювентус» готов продать Дибалу «Тоттенхэму» за 70 миллионов

    Полузащитник «Ювентуса» Паоло Дибала может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб ведет переговоры с «Тоттенхэмом». Чемпионы Италии рассчитывают заработать на продаже 25-летнего аргентинца 70 миллионов евро.

    2-го августа главный тренер Маурицио Сарри освободил хавбека от тренировок, чтобы тот решил вопрос со своим будущим. Известно об интересе к нему со стороны «ПСЖ».

    • В прошлом сезоне Дибала забил 10 голов и отдал пять ассистов в 42-х играх всех турниров.
    • Transfermarkt оценивает его в 85 миллионов евро. Контракт рассчитан до июня 2022-го года.

    Источник: Сайт журналиста Sky Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 22:10
    Комментарии2
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      Рейтинг: +463

      FENIX-SL 1 час назад

      да не стоит он таких бабок
      с переплатой если большой
      то да
      а так 50 красная цена

      0
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      ...
      Рейтинг: +124

      Dosya85 > FENIX-SL 28 минут назад

      А кто щас своих денег стоит? Рынок давно раздут.

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