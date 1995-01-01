«Ювентус» готов продать Дибалу «Тоттенхэму» за 70 миллионов

Полузащитник «Ювентуса» Паоло Дибала может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб ведет переговоры с «Тоттенхэмом». Чемпионы Италии рассчитывают заработать на продаже 25-летнего аргентинца 70 миллионов евро.

2-го августа главный тренер Маурицио Сарри освободил хавбека от тренировок, чтобы тот решил вопрос со своим будущим. Известно об интересе к нему со стороны «ПСЖ».