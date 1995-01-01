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    «ПСЖ» может купить Дибалу за 60 миллионов

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «ПСЖ».

    Парижский клуб готов отдать за аргентинца 60 миллионов евро, сообщает Canal+.

    Ранее сообщалось, что 25-летний форвард привлек внимание «ПСЖ» в качестве возможной замены бразильскому нападающему Неймару. Переход Дибалы в «Манчестер Юнайтед» сорвался, однако в Турине игрок оставаться все равно не хочет.

    • Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года.
    • В прошлом сезоне форвард забил 10 голов и сделал пять результативных передач в 42 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 85 миллионов евро.

    Источник: Canal+

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