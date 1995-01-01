«ПСЖ» может купить Дибалу за 60 миллионов

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «ПСЖ».

Парижский клуб готов отдать за аргентинца 60 миллионов евро, сообщает Canal+.

Ранее сообщалось, что 25-летний форвард привлек внимание «ПСЖ» в качестве возможной замены бразильскому нападающему Неймару. Переход Дибалы в «Манчестер Юнайтед» сорвался, однако в Турине игрок оставаться все равно не хочет.