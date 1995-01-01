«ПСЖ» интересуется Дибалой

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру во Франции, сообщает Goal.com.
По информации источника, аргентинец привлек внимание «ПСЖ», который ищет замену для бразильского форварда Неймара.
Накануне стало известно, что сорвался переход 25-летнего футболиста в «Манчестер Юнайтед», однако в Турине он оставаться все равно не хочет.
- Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года.
- В прошлом сезоне форвард забил 10 голов и сделал пять результативных передач в 42 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 85 миллионов евро.