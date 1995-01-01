«ПСЖ» интересуется Дибалой

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру во Франции, сообщает Goal.com.

По информации источника, аргентинец привлек внимание «ПСЖ», который ищет замену для бразильского форварда Неймара.

Накануне стало известно, что сорвался переход 25-летнего футболиста в «Манчестер Юнайтед», однако в Турине он оставаться все равно не хочет.