Ди Марцио: Сарри освободил Дибалу от тренировок, чтобы игрок решил вопрос со своим будущим

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри разрешил нападающему Пауло Дибале не тренироваться с командой до 5 августа.
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, аргентинец должен использовать освобождение от занятий для решения вопроса со своим будущим.
Ожидается, что 25-летний футболист будет вести переговоры с «Манчестер Юнайтед».
- Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года.
- В прошлом сезоне форвард забил 10 голов и сделал пять результативных передач в 42 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 85 миллионов евро.