Ди Марцио: Сарри освободил Дибалу от тренировок, чтобы игрок решил вопрос со своим будущим

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри разрешил нападающему Пауло Дибале не тренироваться с командой до 5 августа.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, аргентинец должен использовать освобождение от занятий для решения вопроса со своим будущим.

Ожидается, что 25-летний футболист будет вести переговоры с «Манчестер Юнайтед».