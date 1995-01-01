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    Ди Марцио: Сарри освободил Дибалу от тренировок, чтобы игрок решил вопрос со своим будущим

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри разрешил нападающему Пауло Дибале не тренироваться с командой до 5 августа.

    Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, аргентинец должен использовать освобождение от занятий для решения вопроса со своим будущим.

    Ожидается, что 25-летний футболист будет вести переговоры с «Манчестер Юнайтед».

    • Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года.
    • В прошлом сезоне форвард забил 10 голов и сделал пять результативных передач в 42 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 85 миллионов евро.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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