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    Милевский: «Если бы не пил пивко, играл бы в «Реале»? Может быть»

    Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал об отношении к спиртным напиткам.

    «Если бы не пил пивко, играл бы в «Реале»? Может быть. Здоровье у меня неплохое. Никто ж не знает. Кто-то вот не пьет, а по мячу попасть не может. Каждому свое.
    После матча я могу выпить два-три пива, мне нормально. Да и не после каждого матча, в зависимости от настроения. К тому же мне 34 года, я уже не вытяну сильной пьянки. В Киеве бывали недели с выездами в ресторан каждый день. Но тренировок никто не пропускал. Мы потом возили на них всех.

    Это насколько надо быть слабыми, чтобы тебя возили люди, которые приехали с дискотеки, поспали, борщика с утра поели, снова поспали и пришли работать? Шух-шух, стеночка одна прошла, вторая, забил. Сказал всем: «Тренируйтесь, мы дальше поехали». Все были трупами, просто трупами.

    Пацаны, понятно, обижались. Вот парень работает, приехал за час до тренировки, пошeл в тренажерку, растянулся, а человек с дискотеки его возит.
    Когда последний раз было плохо с утра? Не помню, честно. Может, после БАТЭ, когда мы у них выиграли. С ребятами хорошо дали. Повод был. Пили пиво. Тяжелые напитки – это уже нет. А так – два-три-четыре пива. Но тогда было не четыре. Забрали весь холодильник после БАТЭ. Хорошо посидели, без переборов», – сказал Милевский.

    Ранее Милевский рассказывал, что после ЧМ-2006 у него был секс с телеведущей Тиной Канделаки.

    • Милевский с 2002-го по 2013 год выступал за киевское «Динамо».
    • В 2019 году 34-летний форвард во второй раз подписал контракт с «Динамо-Брест».

    Источник: Onliner

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +312

      johnny983 5 минут назад

      ...Сосьедаде.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1247

      РМЗ 13 минут назад

      Миланского уважаю , он Канделаки жарил

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