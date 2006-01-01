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    Милевский: «После ЧМ-2006 у меня был секс с Канделаки»

    Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский в блоге Евгения Савина «КраСава» признался, что в 2006 году у него была интимная связь с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.

    – У меня есть вопрос, который я давно хочу тебе задать. Я слышал, что у тебя был секс с Тиной Канделаки. Это правда или нет?

    – Да подожди ты... Я могу сказать так: по молодости было много с кем.

    – Подожди, не финти. Давай конкретно...

    – Конкретно – да! Тина, привет. Но это было давно, по молодости. Она была на передаче «Самый умный», снимали тогда в Киеве. Я после чемпионата мира-2006 был, 21 год. Как мне потом рассказывали, она с подружками сидела в каком-то ресторане, а мы с пацанами тоже что-то отмечали. Мне бабки тогда дали.

    Тина – а она всегда с харизмой, с юмором, с уверенным мнением – говорит: «Кто тут у вас самый модный сейчас? Дайте мне его номер, я его поставлю на место». А я не смотрел «Самый умный», не знал тебя, Тин, при всем уважении. Я знал, кто такая Тина Канделаки, но не знал, как она выглядит.

    И вот звонок, Тина говорит: «Ну что, привет, Милевский, это Тина Канделаки». Я сходу говорю: «Ну и что?» Какой-то смех идет непонятный, они на громкоговоритель поставили. Разговор не пошел, трубку положил. Но потом все как-то завертелось, списались, один раз увиделись, пообщались. Она крутая, честно. Большой привет передаю.

    • Милевский в 2006 году выступал за киевское «Динамо».
    • На ЧМ-2006 сборная Украины дошла до 1/4 финала.
    • Канделаки в то время была замужем за деятелем искусств Андреем Кондрахиным. У них двое совместных детей.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +738

      Benifacto 30 секунд назад

      дичь

      0
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      Рейтинг: +144

      Serg919 4 минуты назад

      Очередная о...тельно футбольная новость

      0
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      Рейтинг: +404

      GSmall 7 минут назад

      Ша ла ва она,это было ясно сразу

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      Рейтинг: +7018

      alex1951 10 минут назад

      Милевскага паслушали ...
      паслушаем и Канделакшу.....
      Ми ошень заынтэрэсованы знать ,чем наша Тына занымаэтса кромэ Мяч ТыВы,
      Давай колысь Тинка!

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      Рейтинг: +1526

      ухоженный крокодил 10 минут назад

      Мне было 21, мог хоть почтовый ящик трахнуть, чем я после и занялся.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +27

      KET77 12 минут назад

      Да мне конечно насрать на Канделаки,,,,но очень не красиво для мужика,парня,,раскрывать своих партнёрш,,,как то пошло и убого,,,

      4
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      Рейтинг: +2949

      Viper for CSKA 13 минут назад

      Сочувствую

      0
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      Рейтинг: +1001

      Фан666 17 минут назад

      Совратила молоденького

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      Рейтинг: +984

      klim2m 18 минут назад

      Чай тинка то резиновая была )))) затруха енов

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      Рейтинг: +3618

      Lester84 21 минуту назад

      Судя по тому, что увиделись один раз - Канделаки он не удовлетворил!)))

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