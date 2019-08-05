«АЗ Алкмаар» опубликовал прощальный видеоролик в честь Тиля, который перешел в «Спартак»

Полузащитник Гус Тиль официально перешел из «АЗ Алкмаара» в «Спартак». Сумма трансфера составила 18 миллионов евро.

По случаю ухода хавбека голландский клуб опубликовал прощальный видеоролик.

«Ты заставлял нас гордиться. Ты заставлял нас смеяться», – говорится в описании к ролику.

Тиль – воспитанник «АЗ Алкмаара».

За основную команду 21-летний футболист дебютировал в августе 2016 года.

В его активе 96 матчей, 28 голов и 12 результативных передач.