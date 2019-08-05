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    «АЗ Алкмаар» опубликовал прощальный видеоролик в честь Тиля, который перешел в «Спартак»

    Полузащитник Гус Тиль официально перешел из «АЗ Алкмаара» в «Спартак». Сумма трансфера составила 18 миллионов евро.

    По случаю ухода хавбека голландский клуб опубликовал прощальный видеоролик.

    «Ты заставлял нас гордиться. Ты заставлял нас смеяться», – говорится в описании к ролику.

    • Тиль – воспитанник «АЗ Алкмаара».
    • За основную команду 21-летний футболист дебютировал в августе 2016 года.
    • В его активе 96 матчей, 28 голов и 12 результативных передач.

    Источник: Официальный твиттер «АЗ Алкмаара»

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    05.08.2019 23:48
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