«АЗ Алкмаар» опубликовал прощальный видеоролик в честь Тиля, который перешел в «Спартак»

веселый))
Полузащитник Гус Тиль официально перешел из «АЗ Алкмаара» в «Спартак». Сумма трансфера составила 18 миллионов евро.
По случаю ухода хавбека голландский клуб опубликовал прощальный видеоролик.
«Ты заставлял нас гордиться. Ты заставлял нас смеяться», – говорится в описании к ролику.
- Тиль – воспитанник «АЗ Алкмаара».
- За основную команду 21-летний футболист дебютировал в августе 2016 года.
- В его активе 96 матчей, 28 голов и 12 результативных передач.
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— AZ (@AZAlkmaar) 5 августа 2019 г.