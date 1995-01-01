Балотелли близок к переходу в клуб из Бразилии

Экс-нападающий «Марселя» Марио Балотелли может продолжить карьеру в бразильском чемпионате.

«Фламенго» интересуется 28-летним итальянским форвардом, пишет Джанлука Ди Марцио на своем сайте. Бразильский клуб готов предложить Балотелли контракт сроком на 2,5 года.

Балотелли может стать первым итальянским игроком в бразильской Серии А. Сейчас Балотелли является свободным агентом, поэтому может присоединиться к новой команде бесплатно.