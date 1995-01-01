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    Балотелли близок к переходу в клуб из Бразилии

    Экс-нападающий «Марселя» Марио Балотелли может продолжить карьеру в бразильском чемпионате.

    «Фламенго» интересуется 28-летним итальянским форвардом, пишет Джанлука Ди Марцио на своем сайте. Бразильский клуб готов предложить Балотелли контракт сроком на 2,5 года.

    Балотелли может стать первым итальянским игроком в бразильской Серии А. Сейчас Балотелли является свободным агентом, поэтому может присоединиться к новой команде бесплатно.

    • Игрок перешел из «Ниццы» в «Марсель» прошлой зимой на правах свободного агента.
    • За марсельский клуб он забил восемь голов в 15 матчах.

    Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +748

      Benifacto 53 минуты назад

      докочевряжился

      0
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      Рейтинг: +2846

      Yev 55 минут назад

      Жаль что нет чемпионата Антарктиды, туда бы его

      0
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