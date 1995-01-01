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    Акинфеев: «ЦСКА Газзаева был одним из сильнейших в истории»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о периоде, когда команду тренировал Валерий Газзаев.

    • Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001-го по 2003-й и с 2004-го по 2008-й год.
    • За этот период армейцы выиграли 10 трофеев, в том числе три чемпионства и Кубок УЕФА.

    – Валерий Газзаев, помнится, ставил перед ЦСКА предельно конкретные цели – например пробиться в финал Кубка УЕФА. И пробивались же!

    – Ну, тот ЦСКА был одним из сильнейших в истории. От него можно было требовать. Какие люди играли – Карвальо, Вагнер Лав, Олич! Да и наши ребята уже были пообтертыми – Лeша, Вася, Игнаш. А как Юра Жирков феерил – просто песня! До сих пор с удовольствием вспоминаю.

    – Чувствуется, вам немного не хватает тех ребят.

    – А как иначе? И я на YouTube периодически старые ролики пересматриваю. Столько всего пройдено вместе. Мы друг друга наизусть знали. Когда они готовились заканчивать, я говорил себе: «Ну ладно, ещe как минимум годик поиграем вместе». А потом – бац, и закончили. Ты сидишь и думаешь: как же быстро летит время. Конечно, их недостаeт. Не хватает переживаний, эмоций. Ругани и мирилок. Это всe футбольная жизнь. И она очень крутая! Я счастлив, что у меня всe это было

    Источник: «Чемпионат»

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