Кикнадзе – о трансферах «Локомотива»: «Работа по усилению состава идет каждый день»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о работе клуба в вопросе усиления состава.

«Работа по усилению состава идет каждый день. Она идет по гораздо большему количеству игроков, чем два-три. Другой вопрос, когда будет результат и какой он будет», – сказал Кикнадзе.