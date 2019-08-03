Кикнадзе – о трансферах «Локомотива»: «Работа по усилению состава идет каждый день»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о работе клуба в вопросе усиления состава.
«Работа по усилению состава идет каждый день. Она идет по гораздо большему количеству игроков, чем два-три. Другой вопрос, когда будет результат и какой он будет», – сказал Кикнадзе.
- Этим летом «Локомотив» выкупил хавбека Гжегожа Крыховяка, а также подписал защитников Дмитрия Живоглядова и Мурило Серкейру.
- Ранее главный тренер команды Юрий Семин заявил, что «идеально было бы усилить все линии, кроме вратарской».