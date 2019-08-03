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    Кикнадзе – о трансферах «Локомотива»: «Работа по усилению состава идет каждый день»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о работе клуба в вопросе усиления состава.

    «Работа по усилению состава идет каждый день. Она идет по гораздо большему количеству игроков, чем два-три. Другой вопрос, когда будет результат и какой он будет», – сказал Кикнадзе.

    Источник: «Р-Спорт»

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