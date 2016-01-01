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    Семин: «Идеально было бы усилить все линии, кроме вратарской»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал кадровую политику клуба и рассказал о том, на какие позиции команде требуется усиление.

    «Трансферы? Я тоже их жду. Идеально было бы усилить среднюю линию, линию оборону и линию атаки. Вратарская позиция после продления контракта с Гилерме вопросов не вызывает.

    Дальше будет сложный календарь, увеличится количество матчей. Нам хотелось бы, чтобы группа игроков была увеличена. Если нет – будем использовать резерв, который есть. Будем доверять молодым ребятам – пусть проявляют себя в тяжелых матчах. Как проявят – вопрос сложный. Тут не угадаешь.

    Смолов играл хорошо, но до Суперкубка он не тренировался. Все зависит от него, посмотрим на его состояние. Хеведес и Кверквелия уже занимаются в общей группе, но они не полностью провели этап восстановления», – рассказал Семин.

    • После трех туров «Локомотив» на 9-м месте РПЛ с 4 очками.

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    Источник: «Чемпионат»

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