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    Геркус – о Семине: «Не встречал тех, кто разбирается в футболе лучше»

    Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о том, как уходил с должности в московском клубе и об отношениях с главным тренером команды Юрием Семиным.

    «Я не претендовал на то, что разбираюсь в футболе лучше Семина. Никто вообще не разбирается в футболе лучше него. Может, такие люди и есть на планете Земля, но я таких не встречал.

    После ухода из «Локомотива» у меня не осталось никакого осадка и нет обиды. Я покинул клуб в идеальной точке. Клуб продолжит двигаться успешно. Это мои друзья и мой клуб, я слежу за «Локомотивом» и переживаю за него.

    Уже после чемпионства было понятно, что мы по-разному видим будущее клуба. Я думал о том, что надо уйти красиво», – заявил Геркус.

    • С лета 2016 по декабрь 2018 года Геркус занимал в «Локомотиве» должность президента и генерального директора.
    • В сезоне-2017/18 железнодорожники выиграл золотые медали РПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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