Самедов: «Российский футбол надо знать изнутри. Очень много подводных течений»

Бывший полузащитник сборной России и «Локомотива» Александр Самедов не смог раскрыть феномен главного тренера москвичей Юрия Семина. Также завершивший карьеру игрок охарактеризовал российский футбол.
– Можете сказать, в чем феномен Семина?
– Не могу. Не могу. Не могу. Не могу. Не могу. Все. Больше нечего сказать.
– Вы не думали об этом или просто не понимаете?
– Это российский футбол. Его надо знать вдоль и поперек. Извне, изнутри. Очень много подводных течений.
- Последним клубом уроженца Москвы стал «Крылья Советов».
- Главное достижение Самедова в качестве игрока – победа со «Спартаком» в РПЛ.
- В период с 2011 по 2018 год игрок провел 53 матча за сборную, забил семь голов.