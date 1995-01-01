Самедов: «Российский футбол надо знать изнутри. Очень много подводных течений»

Бывший полузащитник сборной России и «Локомотива» Александр Самедов не смог раскрыть феномен главного тренера москвичей Юрия Семина. Также завершивший карьеру игрок охарактеризовал российский футбол.

– Можете сказать, в чем феномен Семина?

– Не могу. Не могу. Не могу. Не могу. Не могу. Все. Больше нечего сказать.

– Вы не думали об этом или просто не понимаете?

– Это российский футбол. Его надо знать вдоль и поперек. Извне, изнутри. Очень много подводных течений.