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    Самедов: «Российский футбол надо знать изнутри. Очень много подводных течений»

    Бывший полузащитник сборной России и «Локомотива» Александр Самедов не смог раскрыть феномен главного тренера москвичей Юрия Семина. Также завершивший карьеру игрок охарактеризовал российский футбол.

    – Можете сказать, в чем феномен Семина?

    – Не могу. Не могу. Не могу. Не могу. Не могу. Все. Больше нечего сказать.

    – Вы не думали об этом или просто не понимаете?

    – Это российский футбол. Его надо знать вдоль и поперек. Извне, изнутри. Очень много подводных течений.

    • Последним клубом уроженца Москвы стал «Крылья Советов».
    • Главное достижение Самедова в качестве игрока – победа со «Спартаком» в РПЛ.
    • В период с 2011 по 2018 год игрок провел 53 матча за сборную, забил семь голов.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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