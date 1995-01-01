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    РПЛ. «Спартак» в меньшинстве удержал нулевую ничью в матче с «Динамо»

    Завершился матч четвертого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». Победителя дерби не выявило.

    С 37 минуты гости играли в большинстве после удаления спартаковского форварда Эсекьеля Понсе. Во втором туре «Динамо» также более тайма провело с численным преимуществом, но уступило «Рубину».

    Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Джано (Шюррле, 46), Ташаев (Мирзов, 64), Гулиев, Зобнин, Бакаев, Понсе.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шунич, Юсупов (Теттех, 60), Жоаозиньо, Рауш, Каборе, Шиманьски (Н’Жи, 67), Панченко, Шейдаев (Грулев, 74).

    Предупреждения: Ташаев, 10; Гулиев, 32; Бакаев, 90+4 – Юсупов, 57; Шунич, 85; Н’Жи, 90.

    Удаления: Понсе, 37 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Несыгранная атака «Спартака», бесполезность Панченко, Дебют Шюррле и Н'Жи

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии140
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      Рейтинг: +882

      GermanVo 59 секунд назад

      Дерби получилось. Понсе - долбач редкий. Ну нельзя же так играть. Попади в голову и человек отъехать может. Шурле понравился. Бакаев - молодчик. Максименко отбивал не самые трудные мячи, но делал это красиво и на ноль. Зобнин 50/50. Панченко сегодня решил на полсезона вперёд настреляться. Хотя в некоторых моментах напрашивались сделать передачи.

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      Рейтинг: +286

      Сенситив 22 минуты назад

      больше полматча в большинстве во второй раз за 4е тура, хорошо, что хоть ничейку удержали, чего ждут хазявы клуба, непонятно, а надо бы Хохлова гнать грязным веником и чем быстрее, тем лучче, про спартаковского полудурка понсье сказать нечего, а болелам спама - терпеть, не первый утырок в клубе, как-то так...))

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      Рейтинг: +617

      Muboraksho 30 минут назад

      Эх Зобнин, такой момент запорот!!! Слов нет.

      0
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      Рейтинг: +1801

      JTherry > Muboraksho 11 минут назад

      Зобнин сказал, что "у него ноги кривые", а момент был отличный, откати Мирзову, и Шунин не спас бы...

      1
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      Рейтинг: +617

      Muboraksho > JTherry 3 минуты назад

      Да и у Мирзова вкус к голам проснулся бы...

      1
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      Рейтинг: +5303

      батог 46 минут назад

      Первые 10 минут в первом и втором таймах были признаки игры, ну еще немного в концовке. Шюррле хорош !!! Понравились Максименко, Бакаев, Айртон, Ещенко. Старались все. Мирзов не лучше Ташаева, может не его позиция. Думаю после Нового года игра потихоньку наладится. Но смотреть уже интересно !!!

      3
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      Рейтинг: +617

      Muboraksho > батог 13 минут назад

      Самое главное у Спартака появилось желание что ли или критика Кононова повлияло, но старались как могли. Ждем улучшения игры...

      1
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      Рейтинг: +3451

      APchelov 1 час назад

      Судя по заголовку, Спартак совершил подвиг

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      Рейтинг: +527

      Киркинитидец > APchelov 42 минуты назад

      да! удержали два яйца и один колышек...

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      Рейтинг: +3983

      Спартач80 > APchelov 15 минут назад

      Ну типа того,динамики против нас костьми ложаться.

      0
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      Рейтинг: +1903

      Павелий 1 час назад

      Мне понравилось, что у Спартака было желание играть. Да, многовато хаотичных действий. Понсе сглупил, подвёл команду. А по итогу всего матча Спартака набрал очко, а Динамо потеряло два очка.

      2
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      Рейтинг: +3399

      nik55 1 час назад

      Жано и Ташаев на лавку да и Гулиеву пора всыпать

      3
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      Рейтинг: +39

      Astan4anin-RW 1 час назад

      Вы все походу смотрели не видео а текстовую трансляцию. Матч был норм для начало сезона и несыгранности товарищей

      3
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      Рейтинг: +937

      mahan 1 час назад

      Да повезло с ничьей, отскочили. Пока Кононов будет тренировать Спартак будет в жо...пе. Нормального тренера надо.

      4
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      Рейтинг: +2506

      m40 1 час назад

      Бакаев, Ташаев, Мирзов, Гулиев- разве эти люди для решения серьёзных задач? Скорее это скамейка для будущего лимита, а под основу продолжат набирать более качественных легионеров

      1
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      Рейтинг: +63

      From1945 > m40 1 час назад

      Прям для Анжи по фамилиям

      2
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      Рейтинг: +4370

      Persona_non_Grata > m40 1 час назад

      Бакаев один из лучших и не первый матч .

      6
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      Рейтинг: +198

      илья 009 > m40 48 минут назад

      Бакаев хорошо играет...Гулиев тоже сегодня хорошо отыграл...Мирзов надеюсь наберет...Ташаев игрок ротации.

      0
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      Рейтинг: +10768

      slavutiq70 > m40 38 минут назад

      Бакаев нормально сыграл,,,,

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      Рейтинг: +617

      Muboraksho > m40 35 минут назад

      Что же Вы хотите в начале чемпионата. Кажется и Спартак и Динамо еще покажут себя.

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      Рейтинг: +617

      Muboraksho > m40 55 секунд назад

      Ну ведь названные игроки старались от души.

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