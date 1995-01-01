РПЛ. «Спартак» в меньшинстве удержал нулевую ничью в матче с «Динамо»

Дерби получилось. Понсе - долбач редкий. Ну нельзя же так играть. Попади в голову и человек отъехать может. Шурле понравился. Бакаев - молодчик. Максименко отбивал не самые трудные мячи, но делал это красиво и на ноль. Зобнин 50/50. Панченко сегодня решил на полсезона вперёд настреляться. Хотя в некоторых моментах напрашивались сделать передачи.
Завершился матч четвертого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». Победителя дерби не выявило.
С 37 минуты гости играли в большинстве после удаления спартаковского форварда Эсекьеля Понсе. Во втором туре «Динамо» также более тайма провело с численным преимуществом, но уступило «Рубину».
Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур
Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Джано (Шюррле, 46), Ташаев (Мирзов, 64), Гулиев, Зобнин, Бакаев, Понсе.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шунич, Юсупов (Теттех, 60), Жоаозиньо, Рауш, Каборе, Шиманьски (Н’Жи, 67), Панченко, Шейдаев (Грулев, 74).
Предупреждения: Ташаев, 10; Гулиев, 32; Бакаев, 90+4 – Юсупов, 57; Шунич, 85; Н’Жи, 90.
Удаления: Понсе, 37 – нет.
Несыгранная атака «Спартака», бесполезность Панченко, Дебют Шюррле и Н'Жи