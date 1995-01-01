РПЛ. «Спартак» в меньшинстве удержал нулевую ничью в матче с «Динамо»

Завершился матч четвертого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». Победителя дерби не выявило.

С 37 минуты гости играли в большинстве после удаления спартаковского форварда Эсекьеля Понсе. Во втором туре «Динамо» также более тайма провело с численным преимуществом, но уступило «Рубину».

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Джано (Шюррле, 46), Ташаев (Мирзов, 64), Гулиев, Зобнин, Бакаев, Понсе.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шунич, Юсупов (Теттех, 60), Жоаозиньо, Рауш, Каборе, Шиманьски (Н’Жи, 67), Панченко, Шейдаев (Грулев, 74).

Предупреждения: Ташаев, 10; Гулиев, 32; Бакаев, 90+4 – Юсупов, 57; Шунич, 85; Н’Жи, 90.

Удаления: Понсе, 37 – нет.

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Несыгранная атака «Спартака», бесполезность Панченко, Дебют Шюррле и Н'Жи