Record: Зидан одобрил трансфер Фернандеша в «Реал»

ну наконец то
и старую обойму раздать пора бы уже
«Реал» интересуется полузащитником «Спортинга» Бруну Фернандешем.
По информации Record, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан уже дал согласие на приобретение футболиста.
На 24-летнего игрока также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
Ранее сообщалось, что трансферу португальца в «Реал» будет способствовать агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Жорже Мендеш.
- В сезоне-2018/19 футболист провел за «Спортинг» 53 матча во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 18 результативных передач.
- Фернандеш перешел в португальский клуб из «Сампдории» в 2017 году за 9,7 миллиона евро.