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    Record: Зидан одобрил трансфер Фернандеша в «Реал»

    «Реал» интересуется полузащитником «Спортинга» Бруну Фернандешем.

    По информации Record, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан уже дал согласие на приобретение футболиста.

    На 24-летнего игрока также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

    Ранее сообщалось, что трансферу португальца в «Реал» будет способствовать агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Жорже Мендеш.

    • В сезоне-2018/19 футболист провел за «Спортинг» 53 матча во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 18 результативных передач.
    • Фернандеш перешел в португальский клуб из «Сампдории» в 2017 году за 9,7 миллиона евро.

    Источник: Record

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    Сегодня, 19:00
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +458

      FENIX-SL 19 минут назад

      ну наконец то
      и старую обойму раздать пора бы уже

      0
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    • ...
      Рейтинг: +665

      VVadic 24 минуты назад

      А Эриксена в Атлетико!!! Хотя у них же Хамес, нафига ещё!

      0
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      ...
      Рейтинг: +8217

      DeStar > VVadic 4 минуты назад

      у кого хамес? он же пока еще в реале)

      0
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      Рейтинг: +331

      _MATRIX_ 1 час назад

      Не хилая статистика для полузащитника - 0.6 гола/матч.

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