Record: Зидан одобрил трансфер Фернандеша в «Реал»

«Реал» интересуется полузащитником «Спортинга» Бруну Фернандешем.

По информации Record, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан уже дал согласие на приобретение футболиста.

На 24-летнего игрока также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что трансферу португальца в «Реал» будет способствовать агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Жорже Мендеш.