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    «Реал» может купить Бруну Фернандеша. На игрока также претендуют клубы АПЛ

    «Реал» поборется за полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша, сообщает O Jogo.

    По информации источника, переходу 24-летнего футболиста в мадридский клуб намерен поспособствовать агент Жорже Мендеш.

    Также португальским хавбеком интересуются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

    • В прошлом сезоне Фернандеш провел за «Спортинг» 53 матча, забил 32 гола и сделал 18 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 55 миллионов евро.

    Источник: O Jogo

    Португальская ежедневная спортивная газета, выпускается с февраля 1985 года.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1454

      anri1703 1 час назад

      хорошая статистика говорят игрок хорош надеюсь мю не упустит пора уже качественно усиливаться и подтягиваться к сити и ливеру

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