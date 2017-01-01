«Реал» может купить Бруну Фернандеша. На игрока также претендуют клубы АПЛ

хорошая статистика говорят игрок хорош надеюсь мю не упустит пора уже качественно усиливаться и подтягиваться к сити и ливеру
«Реал» поборется за полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша, сообщает O Jogo.
По информации источника, переходу 24-летнего футболиста в мадридский клуб намерен поспособствовать агент Жорже Мендеш.
Также португальским хавбеком интересуются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
- В прошлом сезоне Фернандеш провел за «Спортинг» 53 матча, забил 32 гола и сделал 18 результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 55 миллионов евро.