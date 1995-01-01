Дьяков – Григоряну: «Надо оставаться человеком. Проверь пропущенные»

Экс-защитник московского и минского «Динамо» Виталий Дьяков объяснил, почему не может найти себе новую команду. В своих неудачах футболист обвиняет главного тренера «Тамбова» Александра Григоряна.

– Ищу клуб для продолжения карьеры, поддерживаю форму самостоятельно. Месяц назад разорвал контракт с минским «Динамо», прошел вместе с командой один сбор, так в целом успел заложить физическую базу. Думал, что процесс поиска клуба займет меньше времени, но все неожиданно затянулось. Сейчас ведутся переговоры с одной командой РПЛ, есть предложения с Кипра, Израиля и из ФНЛ.

– Есть понимание, почему вы до сих пор не нашли команду?

– После того как разорвал контракт с минским «Динамо», мне позвонил тренер…

– Давайте называть фамилии.

– Хорошо, говорить – так прямо. Мне позвонил наставник «Тамбова» Александр Григорян. Сказал, что хочет видеть меня в команде. Ответил, что готов, так как уже являюсь свободным агентом. Он попросил дать день-два на улаживание каких-то моментов, обещал, что скоро перезвонит. Прошло несколько суток, от него ни ответа, ни привета. Решил сам ему позвонить, уточнить ситуацию. Не берет трубку. Писал ему смс. Ответа также не последовало. Не люблю, когда люди так поступают. Мы же не в детском саду. Если у тебя что-то изменилось, наберись смелости, позвони сам, скажи, как есть. Ладно сам не позвонишь, мало ли что, но хотя бы на звонок-то ответить можно. Все понимаю, можно передумать или руководство могло решить, что я не нужен. Но когда тебе человек звонит, а потом пропадает… Очень некрасивая ситуация. Руку Григоряну после этого не пожму. Надо всегда оставаться прежде всего человеком. Григорян, проверь пропущенные!

– Вы разорвали контракт с Минском, потому что позвонил Григорян?

– Нет. Подписывал двухгодичный контракт с условием, что в случае чего могу по собственному желанию уйти из команды летом. Решил воспользоваться этим пунктом. После того как уволили Пилипчука, пришел Гуренко, поменялось руководство, решил не затягивать с решением, так как в России уже начинались сборы. Хотя мне еще по договору надо было отработать две недели, но руководство клуба пошло навстречу. Просто так совпало: Александр Витальевич услышал, что я хочу разорвать соглашение, и позвонил. Остальное вы знаете.

– Вы же хорошо знакомы с Григоряном?

– В том-то и дело. Когда играл в дубле «Локомотива» он звал меня в «Химки». Потом из «Динамо» приглашал в «Анжи». Но тогда бело-голубые не отпустили. Когда разорвал контракт с турецким клубом в прошлом году, вместе с ним ходили на передачи «Матч ТВ». Он говорил, что если найдет себе клуб, то обязательно ко мне обратится. Бог ему судья. Пусть лучше эфиры ведет, чем тренирует.