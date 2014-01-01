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    Пепе: «Для меня будет честью играть вместе с Ляказеттом»

    Новичок «Арсенала» Николя Пепе прокомментировал свой переход в лондонский клуб.

    «Когда стало понятно, что я перейду в «Арсенал», я сразу подумал о французских футболистах, которые играют здесь. Я сразу подумал про Озила, про чемпионов мира, про Ляказетта, про Обамеянга и многих других.

    Естественно, эти игроки пришли мне на ум, ведь я следил за ними, когда играл за «Лилль». Кроме того, Ляказетт раньше выступал за «Лион», так что мне приходилось играть против него. Для меня будет честью играть вместе с ним», – сказал Пепе.

    • «Арсенал» купил 24-летнего ивуарийца за 80 миллионов евро.
    • Это рекордная сделка в истории клуба.
    • Пепе подписал контракт, рассчитанный до 2024 года.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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    Сегодня, 20:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +156

      Olymp2 39 минут назад

      для тебя честь сетку с мячами для Лаказета таскать

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