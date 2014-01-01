Пепе: «Для меня будет честью играть вместе с Ляказеттом»

Новичок «Арсенала» Николя Пепе прокомментировал свой переход в лондонский клуб.

«Когда стало понятно, что я перейду в «Арсенал», я сразу подумал о французских футболистах, которые играют здесь. Я сразу подумал про Озила, про чемпионов мира, про Ляказетта, про Обамеянга и многих других.

Естественно, эти игроки пришли мне на ум, ведь я следил за ними, когда играл за «Лилль». Кроме того, Ляказетт раньше выступал за «Лион», так что мне приходилось играть против него. Для меня будет честью играть вместе с ним», – сказал Пепе.