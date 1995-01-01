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    Роналду продал Пепе свой особняк в Португалии за 2,5 миллиона. Ранее игрок «Ювентуса» купил виллу в Испании

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продал свой особняк в Португалии центральному защитнику «Порту» Пепе.

    По информации Correio da Manhã, сумма сделки составила 2,5 миллиона евро.

    В начале недели сообщалось, что Роналду приобрел виллу в испанской Марбелье за 1,3 миллиона фунтов стерлингов (около 1,4 миллиона евро).

    • Роналду и Пепе – партнеры по сборной Португалии. Также они вместе выступали за «Реал» с 2009-го по 2017 год.

    Источник: Correio da Manhã

    Португальская ежедневная газета. Издается в Лиссабоне. Самая распространенная и ведущая ежедневная газета в Португалии.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1184

      general.lizyukov 27 минут назад

      Всё, по миру пошёл, недвижку распродаёт ))) скоро начнёт за еду играть ;)

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