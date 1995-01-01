Роналду продал Пепе свой особняк в Португалии за 2,5 миллиона. Ранее игрок «Ювентуса» купил виллу в Испании

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продал свой особняк в Португалии центральному защитнику «Порту» Пепе.

По информации Correio da Manhã, сумма сделки составила 2,5 миллиона евро.

В начале недели сообщалось, что Роналду приобрел виллу в испанской Марбелье за 1,3 миллиона фунтов стерлингов (около 1,4 миллиона евро).