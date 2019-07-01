Роналду купил виллу в Марбелье за 1,3 миллиона фунтов по соседству с МакГрегором

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел виллу в Испании.

Дом стоимостью 1,3 миллиона фунтов стерлингов – часть эксклюзивного проекта под названием The Heights, расположенного на территории загородного гольф-клуба La Resina в Марбелье. Это вилла с видом на средиземное море со светодиодными подъездными путями, персональным тренажерным залом, кинозалом и большим бассейном.

Недвижимость португальца расположена вблизи жилища ирландского бойца ММА, двукратного чемпиона UFC Конора МакГрегора.

Доход Роналду за сезон-2018/19 составил 109 миллионов евро. По данным Goal за ноябрь 2018 года, общее состояние форварда оценивается в 450 миллионов евро.