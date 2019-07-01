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    Роналду купил виллу в Марбелье за 1,3 миллиона фунтов по соседству с МакГрегором

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел виллу в Испании.

    Дом стоимостью 1,3 миллиона фунтов стерлингов – часть эксклюзивного проекта под названием The Heights, расположенного на территории загородного гольф-клуба La Resina в Марбелье. Это вилла с видом на средиземное море со светодиодными подъездными путями, персональным тренажерным залом, кинозалом и большим бассейном.

    Недвижимость португальца расположена вблизи жилища ирландского бойца ММА, двукратного чемпиона UFC Конора МакГрегора.

    Доход Роналду за сезон-2018/19 составил 109 миллионов евро. По данным Goal за ноябрь 2018 года, общее состояние форварда оценивается в 450 миллионов евро.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 12:41
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1694

      I_R_O_N_M_A_N 28 минут назад

      1,3 ляма за виллу - че то как-то дёшево...

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      Рейтинг: +538

      Владимирыч > I_R_O_N_M_A_N 24 минуты назад

      Действительно, это вам не Москва)))))) Это нормальная цена за виллу) В евро - 1,6 примерно. Однушка в центре Москвы, конечно, подороже будет, но так устроен мир)

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      Рейтинг: +258

      Mister_Tomsk > I_R_O_N_M_A_N 13 минут назад

      Там очень дешевая недвижка, мы туда отдыхать год назад ездили.. аренда очень дешевая и покупка недвижимости ) Нам на две семьи, обошлась на неделю 1200 евро) 4 спальни, 3 ванны, бассейн, на заднем дворе теннисный корт был) и до моря 10 минут пешком) даже имея 140-200 тысяч евро) ты можешь там очень крутую виллу купить)

      0
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      Рейтинг: +971

      almanev 29 минут назад

      Ну, по сравнению с Сечиным Роналду - нищеброд.

      2
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      Рейтинг: +4610

      BRO_football 40 минут назад

      Сейчас начнутся слухи по поводу того, что Роналду возвращается играть в Испанию

      0
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      Рейтинг: +735

      Мы ЦСКА 47 минут назад

      пф... у Медведева дом для уточек такой только

      4
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      Рейтинг: +1092

      Dizayner 50 минут назад

      не ну а че, имеет право

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      Рейтинг: +13466

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Придётся теперь Кришу фильтровать базар.

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      Рейтинг: +1694

      I_R_O_N_M_A_N > DOCTOR PENALTY 27 минут назад

      Дак они ж вроде кореша...

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      Рейтинг: +155

      Percent 1 час назад

      бывшего чемпиона ufc!

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      Рейтинг: +538

      Владимирыч > Percent 56 минут назад

      Чемпионов бывших не бывает.

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