Кураньи – о переходе Шюррле в «Спартак»: «Желаю Андре успехов в этой прекрасной стране»

Да! Наверно, Россия действительно прекрасная страна для тех, у кого зарплата исчисляется миллионами, да еще и в долларах.
Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи поделился мнением о переходе в «Спартак» полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.
В среду москвичи арендовали 28-летнего игрока на один сезон с правом выкупа.
«Каждый футболист может многому научиться в другой стране. Российская лига также выиграет от приезда опытных иностранных профессионалов. Я желаю Андре побольше радости и успехов в этой прекрасной стране!
Но, как бывший игрок «Динамо», обязан сказать: он не должен был переходить в клуб, который является нашим большим соперником», – отметил Кураньи.
- В сезоне-2018/19 Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме». Он провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
- Также немец в своей карьере играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».
- Шюррле – чемпион мира 2014 года. На счету полузащитника 57 встреч в составе сборной Германии и 22 забитых мяча.