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    Кураньи – о переходе Шюррле в «Спартак»: «Желаю Андре успехов в этой прекрасной стране»

    Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи поделился мнением о переходе в «Спартак» полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.

    В среду москвичи арендовали 28-летнего игрока на один сезон с правом выкупа.

    «Каждый футболист может многому научиться в другой стране. Российская лига также выиграет от приезда опытных иностранных профессионалов. Я желаю Андре побольше радости и успехов в этой прекрасной стране!

    Но, как бывший игрок «Динамо», обязан сказать: он не должен был переходить в клуб, который является нашим большим соперником», – отметил Кураньи.

    • В сезоне-2018/19 Шюррле выступал на правах аренды в «Фулхэме». Он провел за лондонцев 24 матча в АПЛ и забил шесть голов.
    • Также немец в своей карьере играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».
    • Шюррле – чемпион мира 2014 года. На счету полузащитника 57 встреч в составе сборной Германии и 22 забитых мяча.

    Источник: Badische Neueste Nachrichten

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +633

      edw7777 41 минуту назад

      Да! Наверно, Россия действительно прекрасная страна для тех, у кого зарплата исчисляется миллионами, да еще и в долларах.

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      Рейтинг: +492

      SaveAS > edw7777 29 минут назад

      Россия прекрасная и очень красивая страна, если закрыть глаза на проблемные места (Прожиточный минимум, больницы, образование, пенсии и т.д)

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