Кураньи – о переходе Шюррле в «Спартак»: «Желаю Андре успехов в этой прекрасной стране»

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи поделился мнением о переходе в «Спартак» полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.

В среду москвичи арендовали 28-летнего игрока на один сезон с правом выкупа.

«Каждый футболист может многому научиться в другой стране. Российская лига также выиграет от приезда опытных иностранных профессионалов. Я желаю Андре побольше радости и успехов в этой прекрасной стране!

Но, как бывший игрок «Динамо», обязан сказать: он не должен был переходить в клуб, который является нашим большим соперником», – отметил Кураньи.