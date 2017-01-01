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    Зидан: «Посмотрим, что Бэйл делал в Мадирде. Думаю, он тренировался»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы о форварде Гарета Бэйла.

    • Футболист не участвовал в розыгрыше Audi cup и остался в Мадриде. Зидан сказал, что игрок «нехорошо себя чувствовал».
    • Испанское издание El Confidencial опубликовало фотографию, на которой Бэйл играет в гольф.

    «Мы посмотрим, когда вернемся. Я не буду мешать кому-то что-то делать.

    Он должен выполнять свои обязанности. Мы посмотрим, что он делал в Мадриде. Я не буду лезть в его личную жизнь, но я думаю, что он тренировался.
    Я не буду говорить, что это неуважительно. Вы не поставите меня в положение, в котором я не хочу быть. Я не скажу больше ничего, кроме этого», – сказал Зидан.

    • Ранее Зидан сказал, что клуб ищет новую команду Бэйлу.
    • Игрок мог перейти в китайский «Цзянсу Сунин», но позже BBC сообщил, что «Рела» отменил трансфер.

    Источник: Sky Sports

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