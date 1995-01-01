Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    «Интер» может увеличить предложение по Джеко до 15 миллионов

    Нападающий «Ромы» Эдин Джеко может перейти в «Интер». По информации Sky Sports, миланский клуб готов увеличить свое предыдущее предложение на 3 миллиона евро (с 13 до 15 миллионов).

    Сообщается, что «Рома» хочет выручить 20 миллионов евро с продажы футболиста. Контракт Джеко истекает следующим летом. Против ухода игрока выступает главный тренер клуба Паулу Фонсека, он настаивает на продлении соглашения с нападающим.

    La Gazzetta dello Sport утверждает, что «Интер» также интересуется нападающим «ПСЖ» Эдинсоном Кавани. Его могут подписать, если трансфер Джеко сорвется.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:14
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8190

      DeStar 12 минут назад

      с 13 до 15 это на 3 миллиона?)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79117
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72756
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru