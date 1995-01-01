«Интер» может увеличить предложение по Джеко до 15 миллионов

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко может перейти в «Интер». По информации Sky Sports, миланский клуб готов увеличить свое предыдущее предложение на 3 миллиона евро (с 13 до 15 миллионов).

Сообщается, что «Рома» хочет выручить 20 миллионов евро с продажы футболиста. Контракт Джеко истекает следующим летом. Против ухода игрока выступает главный тренер клуба Паулу Фонсека, он настаивает на продлении соглашения с нападающим.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что «Интер» также интересуется нападающим «ПСЖ» Эдинсоном Кавани. Его могут подписать, если трансфер Джеко сорвется.