Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    «Интер» может купить Кавани в случае срыва трансфера Джеко

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в «Интере», сообщает La Gazzetta dello Sport.

    По информации источника, миланский клуб постарается купить уругвайца, если не удастся договориться с «Ромой» о переходе Эдина Джеко.

    Римляне требуют за своего форварда 20 миллионов евро, а «Интер» предлагает 12.

    Что касается Кавани, то его трансфер может обойтись миланцам в 50 миллионов евро.

    • Контракт Кавани с «ПСЖ» истекает следующим летом.
    • В прошлом сезоне он забил 23 гола и сделал 9 ассистов в 33 матчах.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79116
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72740
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru