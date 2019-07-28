«Интер» может купить Кавани в случае срыва трансфера Джеко

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в «Интере», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, миланский клуб постарается купить уругвайца, если не удастся договориться с «Ромой» о переходе Эдина Джеко.
Римляне требуют за своего форварда 20 миллионов евро, а «Интер» предлагает 12.
Что касается Кавани, то его трансфер может обойтись миланцам в 50 миллионов евро.
- Контракт Кавани с «ПСЖ» истекает следующим летом.
- В прошлом сезоне он забил 23 гола и сделал 9 ассистов в 33 матчах.