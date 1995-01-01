Черчесов, Слуцкий и Чалов сотрудничают с английским агентством Base Soccer Agency

в АПЛ пока их не пристроить, нет спроса уровень не тот.
Форвард ЦСКА Федор Чалов, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заключили соглашения с английской агентской компанией Base Soccer Agency.
По информации «СЭ», Федор Чалов подписал двухлетнее соглашение о сотрудничестве несколько дней назад, когда представители Base Soccer Agency прилетали в Москву. Факт партнерства подтвердил представитель восточно-европейского направления Base Soccer Agency Шандор Варга.
– Активно развиваем свое присутствие на российском рынке. Подписали соглашения с тренерами Леонидом Слуцким и Станиславом Черчесовым, теперь с игроком – Чаловым.
– О Слуцком известно. А Черчесову зачем ваши услуги?
– Договор распространяется на территорию Англии, контракт подписан еще до начала ЧМ-2018.
– Он хочет уехать и трудиться в Британии?
– Никто не хочет уезжать. Станислав очень доволен работой в сборной, дорожит ею и успехом в России. Войти в топ-10 тренеров по версии ФИФА – это не так плохо.
– В чем же тогда заключается ваша деятельность по Черчесову в Англии?
– Это не значит, что мы сейчас ведем какие-то переговоры. Приведу пример – «Арсенал» вел Аршавина два-три года, решение о покупке было принято не сразу. Если у Моуринью есть агент Мендеш, это же не значит, что его трудоустраивают сразу после того, как тренер становится свободным. Связь Англии и Черчесова в том, что наш главный офис в этой стране, Станислав так посчитал нужным. Но он не давал нам заданий искать ему место в Британии.
- Base Soccer Agency функционирует с 1997 года и имеет филиалы в Европе, Японии, Австралии, США, Бразилии и Уругвае.
- Агентство представляет интересы таких игроков, как Даниель Роуз, Кайл Уокер, Эшли Янг, Мохамед Эль-Ненни, Аарон Леннон и других футболистов.