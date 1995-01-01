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    Черчесов, Слуцкий и Чалов сотрудничают с английским агентством Base Soccer Agency

    Форвард ЦСКА Федор Чалов, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заключили соглашения с английской агентской компанией Base Soccer Agency.

    По информации «СЭ», Федор Чалов подписал двухлетнее соглашение о сотрудничестве несколько дней назад, когда представители Base Soccer Agency прилетали в Москву. Факт партнерства подтвердил представитель восточно-европейского направления Base Soccer Agency Шандор Варга.

    – Активно развиваем свое присутствие на российском рынке. Подписали соглашения с тренерами Леонидом Слуцким и Станиславом Черчесовым, теперь с игроком – Чаловым.

    – О Слуцком известно. А Черчесову зачем ваши услуги?

    – Договор распространяется на территорию Англии, контракт подписан еще до начала ЧМ-2018.

    – Он хочет уехать и трудиться в Британии?

    – Никто не хочет уезжать. Станислав очень доволен работой в сборной, дорожит ею и успехом в России. Войти в топ-10 тренеров по версии ФИФА – это не так плохо.

    – В чем же тогда заключается ваша деятельность по Черчесову в Англии?

    – Это не значит, что мы сейчас ведем какие-то переговоры. Приведу пример – «Арсенал» вел Аршавина два-три года, решение о покупке было принято не сразу. Если у Моуринью есть агент Мендеш, это же не значит, что его трудоустраивают сразу после того, как тренер становится свободным. Связь Англии и Черчесова в том, что наш главный офис в этой стране, Станислав так посчитал нужным. Но он не давал нам заданий искать ему место в Британии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +31340

      portero 1 час назад

      в АПЛ пока их не пристроить, нет спроса уровень не тот.

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