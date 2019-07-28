Круговой: «С «Зенитом» не контактировал, я не в курсе переговоров»

Зенит быстренько включился в переговоры Уфы и ЦСКА, которые вели
переговоры о взаимных обменах игроков. Задача Зенита состояла в том,
чтобы не дать возможность укрепить защиту команды ЦСКА.
Защитник «Уфы» Данил Круговой заявил, что ничего не знает о переговорах башкирского клуба по поводу своего трансфера в «Зенит».
Сегодня стало известно, что клубы согласовали переход 21-летнего игрока. По информации «Спорт-Экспресс», сумма сделки составит около 2 миллионов евро.
При этом генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов сообщил, что вопрос с трансфером Кругового в «Зенит» решится на следующей неделе.
«Я не в курсе переговоров, с «Зенитом» не контактировал. В последнее время все мысли только о том, чтобы побыстрее восстановиться после травмы и вернуться в состав «Уфы», – сказал Круговой.
- Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
- Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
- В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.