Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Круговой: «С «Зенитом» не контактировал, я не в курсе переговоров»

    Защитник «Уфы» Данил Круговой заявил, что ничего не знает о переговорах башкирского клуба по поводу своего трансфера в «Зенит».

    Сегодня стало известно, что клубы согласовали переход 21-летнего игрока. По информации «Спорт-Экспресс», сумма сделки составит около 2 миллионов евро.

    При этом генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов сообщил, что вопрос с трансфером Кругового в «Зенит» решится на следующей неделе.

    «Я не в курсе переговоров, с «Зенитом» не контактировал. В последнее время все мысли только о том, чтобы побыстрее восстановиться после травмы и вернуться в состав «Уфы», – сказал Круговой.

    • Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
    • Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:23
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9109

      vladimir-7 4 минуты назад

      Зенит быстренько включился в переговоры Уфы и ЦСКА, которые вели
      переговоры о взаимных обменах игроков. Задача Зенита состояла в том,
      чтобы не дать возможность укрепить защиту команды ЦСКА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +965

      Фан666 10 минут назад

      Два ляма за неиграющего чувака, да он ещё и не в курсе. Как то мутно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2351

      paracetamol 1 час назад

      Пусть в Уфе тренеруется, слаб пока для Зенита. Только для ПФЛ.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79116
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72739
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru