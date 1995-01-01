«Чемпионат»: «Зенит» согласовал трансфер защитника «Уфы» Кругового

ПЕНСИОНЕРЫ В НИЩЕТЕ ЖИВУТ И БОЛЬШЕНСТВО НАРОДА ТАК ЖИВЕТ А ЭТО ВОРЬЕ ДРУЖКИ ПУТИНСКИЕ БАБЛО НАРОДНОЕ НА ЛЕВО И НА ПРАВА КИДАЮТ
«Зенит» договорился с «Уфой» о трансфере защитника Данила Кругового, сообщает «Чемпионат».
По информации источника, петербургский клуб купит 21-летнего футболиста и оставит его в аренде в нынешней команде до конца сезона-2019/20.
Ранее стало известно, что сумма сделки составит 1 миллион евро, за счет бонусов она может вырасти в два раза.
- Круговой – воспитанник «Зенита».
- В «Уфу» левый защитник перешел прошлым летом на правах свободного агента.
- В минувшем сезоне в его активе девять матчей и одна голевая передача.
- Рыночная стоимость игрока – 700 тысяч евро.