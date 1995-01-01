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    «Чемпионат»: «Зенит» согласовал трансфер защитника «Уфы» Кругового

    «Зенит» договорился с «Уфой» о трансфере защитника Данила Кругового, сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, петербургский клуб купит 21-летнего футболиста и оставит его в аренде в нынешней команде до конца сезона-2019/20.

    Ранее стало известно, что сумма сделки составит 1 миллион евро, за счет бонусов она может вырасти в два раза.

    • Круговой – воспитанник «Зенита».
    • В «Уфу» левый защитник перешел прошлым летом на правах свободного агента.
    • В минувшем сезоне в его активе девять матчей и одна голевая передача.
    • Рыночная стоимость игрока – 700 тысяч евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии6
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      Рейтинг: +308

      SEREGA 64 2 минуты назад

      ПЕНСИОНЕРЫ В НИЩЕТЕ ЖИВУТ И БОЛЬШЕНСТВО НАРОДА ТАК ЖИВЕТ А ЭТО ВОРЬЕ ДРУЖКИ ПУТИНСКИЕ БАБЛО НАРОДНОЕ НА ЛЕВО И НА ПРАВА КИДАЮТ

      0
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      Рейтинг: +4666

      84aivengo 1 час назад

      хотят карьеру поломать

      0
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      Рейтинг: +102

      Давид59 1 час назад

      Да, где-то в правилах есть пункт о своих воспитанниках. Но по-моему это не на уровне УЕФА. Вроде каждый клуб РПЛ обязан их иметь (в смысле на игры заявлять)

      0
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      Рейтинг: +963

      Фан666 2 часа назад

      Не понятный трансфер. Вначале списали воспитанника, теперь возвращают. Если уж Набиуллин не прижился в Питере, то Круговому тем более мало что светит, хоть и молодой.

      2
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      Рейтинг: +1789

      Nerlinger > Фан666 2 часа назад

      Молодёжи в питере не место

      2
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      Рейтинг: +1399

      andrej-lucevich > Фан666 1 час назад

      это нужно для выполнения требований УЕФА

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