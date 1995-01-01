«Чемпионат»: «Зенит» согласовал трансфер защитника «Уфы» Кругового

«Зенит» договорился с «Уфой» о трансфере защитника Данила Кругового, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, петербургский клуб купит 21-летнего футболиста и оставит его в аренде в нынешней команде до конца сезона-2019/20.

Ранее стало известно, что сумма сделки составит 1 миллион евро, за счет бонусов она может вырасти в два раза.