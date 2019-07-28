Газизов: «Круговой пока не перешел в «Зенит», но петербуржцы сделали предложение. Все должно решиться на следующей неделе»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию «Чемпионата» о том, башкирский клуб договорился с «Зенитом» о продаже левого защитника Данила Кругового.

«Круговой перешел в «Зенит»? Пока нет. Но «Зенит» сделал официальное предложение по нему о трансфере. Все должно решиться на следующей неделе», – сказал Газизов.