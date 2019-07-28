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    Газизов: «Круговой пока не перешел в «Зенит», но петербуржцы сделали предложение. Все должно решиться на следующей неделе»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию «Чемпионата» о том, башкирский клуб договорился с «Зенитом» о продаже левого защитника Данила Кругового.

    «Круговой перешел в «Зенит»? Пока нет. Но «Зенит» сделал официальное предложение по нему о трансфере. Все должно решиться на следующей неделе», – сказал Газизов.

    • 21-летний игрок перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
    • Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста 400 тысяч евро.

    Источник: Sport24

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      Викос 1 час назад


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