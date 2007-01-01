«Спорт-Экспресс»: «Зенит» заплатит за Кругового около 2 миллионов евро

Отмывают или откатывают?
Левый защитник «Уфы» Данил Круговой может перейти в «Зенит».
Сегодня стало известно, что петербуржцы достигли договоренности с башкирским клубом о трансфере 21-летнего игрока.
По информации «Спорт-Экспресс», приобретение россиянина обойдется «Зениту» примерно в 2 миллиона евро. При этом нынешний сезон Круговой проведет в «Уфе» в аренде.
- Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
- Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
- В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.