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    «Спорт-Экспресс»: «Зенит» заплатит за Кругового около 2 миллионов евро

    Левый защитник «Уфы» Данил Круговой может перейти в «Зенит».

    Сегодня стало известно, что петербуржцы достигли договоренности с башкирским клубом о трансфере 21-летнего игрока.

    По информации «Спорт-Экспресс», приобретение россиянина обойдется «Зениту» примерно в 2 миллиона евро. При этом нынешний сезон Круговой проведет в «Уфе» в аренде.

    • Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
    • Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +965

      Фан666 9 минут назад

      Отмывают или откатывают?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +89

      Ялта-Питер 2 часа назад

      Ну и зачем он нужен Зениту ???? Лучше взять из Зенита 2 парочку игроков на эту позицию ! Иначе , какой смысл Зенита 2 ?

      0
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