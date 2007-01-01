«Спорт-Экспресс»: «Зенит» заплатит за Кругового около 2 миллионов евро

Левый защитник «Уфы» Данил Круговой может перейти в «Зенит».

Сегодня стало известно, что петербуржцы достигли договоренности с башкирским клубом о трансфере 21-летнего игрока.

По информации «Спорт-Экспресс», приобретение россиянина обойдется «Зениту» примерно в 2 миллиона евро. При этом нынешний сезон Круговой проведет в «Уфе» в аренде.