Дани Алвес ищет новый клуб через инстаграм

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес занялся поиском нового клуба с помощью соцсетей.

«Ищу работу. Где мне разместить свое резюме? Кто-нибудь, дайте мне знать, если у вас будет время, чтобы прочитать!» – написал Алвес в инстаграме.

Ранее сообщалось, что бразилец может вернуться в «Барселону», но позже появилась информация, что президент каталонцев Жозеп Бартомеу заблокировал этот переход.

В своей карьере 36-летний футболист выступал за «Баию», «Севилью», «Барселону», «Ювентус» и «ПСЖ». Последний он покинул этим летом в связи с истечением срока контракта.

В сезоне-2018/19 Алвес провел за парижскую команду 32 матча, забил три гола и сделал восемь результативных передач.