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    Дани Алвес ищет новый клуб через инстаграм

    Защитник сборной Бразилии Дани Алвес занялся поиском нового клуба с помощью соцсетей.

    «Ищу работу. Где мне разместить свое резюме? Кто-нибудь, дайте мне знать, если у вас будет время, чтобы прочитать!» – написал Алвес в инстаграме.

    Ранее сообщалось, что бразилец может вернуться в «Барселону», но позже появилась информация, что президент каталонцев Жозеп Бартомеу заблокировал этот переход.

    • В своей карьере 36-летний футболист выступал за «Баию», «Севилью», «Барселону», «Ювентус» и «ПСЖ». Последний он покинул этим летом в связи с истечением срока контракта.
    • В сезоне-2018/19 Алвес провел за парижскую команду 32 матча, забил три гола и сделал восемь результативных передач.

    text

    Публикация от text (@danialves)

    Источник: Инстаграм Дани Алвеса

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1323

      compka 25 минут назад

      в Китай хочет, за большие деньги

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1024

      altezzik 46 минут назад

      Глушаков первый искал через инстаграм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +392

      ФК_Полоцк 1 час назад

      До сих пор на уровне. В любую команду может зайти. Физуха бешеная.

      0
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      Рейтинг: +4086

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Большую зарплату видать хочет для 36 лет,вот и не предложили контракт.А так судя по стате игрок всё ещё магёт

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