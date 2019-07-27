Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    Селюк: «Отправить Усмана Мухаммеда потренироваться в «Спартак» – он вытеснит из состава Фернандо»

    Агент Дмитрий Селюк высоко оценил игровые качества нигерийского полузащитника «Тамбова» Усмана Мухаммеда.

    «С Усманом мы работаем больше 7 лет – в те времена я руководил «Таврией». Как раз в 2012-м он поехал в составе сборной Нигерии на Олимпийские игры в Лондон. А после гола в ворота «Атлетико» на целый месяц уехал на просмотр в основу «Барселоны».

    Это очень качественный центральный полузащитник. Отправить Усмана потренироваться в «Спартак» – он вытеснит из состава Фернандо. Поначалу я вообще предложил его «Сочи». Те проконсультировались с вратарем Васютиным, с которым Усман тогда играл в «Сарпсборге». Он убеждал: возьмите, хороший футболист. Но сочинцы отказались, совершив большую глупость», – сказал Селюк.

    • Мухаммед присоединился к «Тамбову» этим летом на правах свободного агента.
    • Ранее он выступал за «Униан Мадейра», «Сарпсборг» и «Пюник».
    • Рыночная стоимость игрока – 150 тысяч евро.

    Селюк: «На зарплаты Полоза, Новосельцева и Набиуллина могу собрать команду из африканцев, которая еще и «Зенит» обыграет»

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:35
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4066

      серега кашин 39 минут назад

      цену набивает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3689

      ivany4 1 час назад

      Больше 7 лет работает Селюк с игроком, а его стоимость не поднялась выше 150 тевро. А может уже опустилась?
      Каков актер, таков и продюсер.))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      В@шe-мecT0-H@-паPaшe-009! 1 час назад

      .






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1652

      JTherry 1 час назад

      Селюк в своем репертуаре, предлагает б/у)

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79116
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72733
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru