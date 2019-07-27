Селюк: «Отправить Усмана Мухаммеда потренироваться в «Спартак» – он вытеснит из состава Фернандо»

цену набивает
Агент Дмитрий Селюк высоко оценил игровые качества нигерийского полузащитника «Тамбова» Усмана Мухаммеда.
«С Усманом мы работаем больше 7 лет – в те времена я руководил «Таврией». Как раз в 2012-м он поехал в составе сборной Нигерии на Олимпийские игры в Лондон. А после гола в ворота «Атлетико» на целый месяц уехал на просмотр в основу «Барселоны».
Это очень качественный центральный полузащитник. Отправить Усмана потренироваться в «Спартак» – он вытеснит из состава Фернандо. Поначалу я вообще предложил его «Сочи». Те проконсультировались с вратарем Васютиным, с которым Усман тогда играл в «Сарпсборге». Он убеждал: возьмите, хороший футболист. Но сочинцы отказались, совершив большую глупость», – сказал Селюк.
- Мухаммед присоединился к «Тамбову» этим летом на правах свободного агента.
- Ранее он выступал за «Униан Мадейра», «Сарпсборг» и «Пюник».
- Рыночная стоимость игрока – 150 тысяч евро.
Селюк: «На зарплаты Полоза, Новосельцева и Набиуллина могу собрать команду из африканцев, которая еще и «Зенит» обыграет»