Селюк: «Отправить Усмана Мухаммеда потренироваться в «Спартак» – он вытеснит из состава Фернандо»

Агент Дмитрий Селюк высоко оценил игровые качества нигерийского полузащитника «Тамбова» Усмана Мухаммеда.

«С Усманом мы работаем больше 7 лет – в те времена я руководил «Таврией». Как раз в 2012-м он поехал в составе сборной Нигерии на Олимпийские игры в Лондон. А после гола в ворота «Атлетико» на целый месяц уехал на просмотр в основу «Барселоны».

Это очень качественный центральный полузащитник. Отправить Усмана потренироваться в «Спартак» – он вытеснит из состава Фернандо. Поначалу я вообще предложил его «Сочи». Те проконсультировались с вратарем Васютиным, с которым Усман тогда играл в «Сарпсборге». Он убеждал: возьмите, хороший футболист. Но сочинцы отказались, совершив большую глупость», – сказал Селюк.

Мухаммед присоединился к «Тамбову» этим летом на правах свободного агента.

Ранее он выступал за «Униан Мадейра», «Сарпсборг» и «Пюник».

Рыночная стоимость игрока – 150 тысяч евро.

Селюк: «На зарплаты Полоза, Новосельцева и Набиуллина могу собрать команду из африканцев, которая еще и «Зенит» обыграет»